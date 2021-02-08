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Депутат Госдумы Андрей Барышев пришел на помощь жителям военного городка

Депутат Госдумы Андрей Барышев выделил технику для уборки снега возле школы в поселке Шагол города Челябинска.

На протяжении нескольких лет челябинцы, проживающие в многоквартирных домах на улицах Бурденюка и Героя России Молодова, сталкиваются с проблемой уборки дорог. Дело в том, что данная территория не стоит на балансе муниципалитета, а находится на балансе Минобороны. Из-за этих юридических коллизий страдают многие жители военного городка, которым каждый год приходилось за собственный счет нанимать уборочную технику.

Парламентарий хорошо знает о проблеме - в свое время он писал запросы в Минобороны с просьбой передать земли и наружные сети военного городка в собственность муниципалитета. Но дело в мертвой точки пока не сдвинулось.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», территория поселка Шагол (военный городок ЧВВАКУШа) до сих пор не передана на баланс челябинских властей министерством обороны РФ. В настоящее время после вмешательства мэрии ее приводят в порядок подрядчики из «Строймеханизации». На помощь приходят и другие подрядчики Курчатовского района Челябинска, а также выделил технику для уборки снега и депутат Андрей Барышев. Он пообещал снова подключиться к решению проблемы и выяснить, в чем причина бюрократических проволочек.