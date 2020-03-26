Депутат из Челябинска предложила Текслеру снизить тарифы для пожилых садоводов

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина обратилась в главе региона Алексею Текслеру с предложением на время пандемии снизить тарифы на электроэнергию для садоводов.

По мнению народной избранницы, эта мера поможет пожилым людям уже сейчас, до наступление дачного сезона, переселиться на участки за городом.

Елена Вахтина считает, что такое решение поможет снизить риск заражения пенсионеров вирусом COVID-19.

«В частности, предлагаю приравнять тариф для садоводческих некоммерческих товариществ к тарифу для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненных к ним. Сейчас в Челябинской области тариф для СНТ больше тарифа для сельских населенных пунктов почти в полтора раза по совершенно непонятным основаниям», - отмечает Елена Вахтина.

Открытое письмо на имя главы региона депутат направила через интернет-приемную.

Идея написать такое обращение у Елены Вахтиной появилось после общения с пожилыми избирателями.

«Пообщавшись на днях с бабулечками на округе, поняла, что помимо наличия гречки на полках и отсутствия масок в аптеке, существует проблема (искусственная, на мой взгляд), которая способствует развитию негативного сценария в период пандемии! Карантин для граждан 65-ти лет и старше подразумевает ответственность вплоть до уголовной. Но, может, стоит рассмотреть возможность карантина с пребыванием на дачах!? Ведь пенсионеры все равно туда поедут, иначе им зимой просто кушать нечего будет!», - уверена Елена Вахтина.