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Депутат Владимир Корнев помогает людям с инвалидностью в социализации

Благотворительный концерт "Весенняя радость" для людей с особыми возможностями здоровья при поддержке депутата Госдумы Валерия Гартунга в пятницу, 12 марта, организовал в ДК "ЧКПЗ" депутат Челябинской городской Думы от партии СР, председатель Металлургического общества инвалидов Владимир Корнев.

От фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании участников концерта также поздравил депутат Дмитрий Ларин и вручил более ста подарков ветеранам, людям с инвалидностью и активным жителям Челябинска.

На сцене выступали спортсмены с инвалидностью, акробаты, ансамбли, оркестр Управления Росгвардии по Челябинской области и многие другие коллективы. "Подобные концерты мы проводим достаточно часто. Главная их цель – интеграция людей с особыми возможностями через творчество в общество", – отмечает Владимир Корнев.