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Успел выступить на заседании

Депутат ЗСО Челябинской области отправлен в больницу на карантин

Общество
Сегодня, 13:40
Автор: 
Любовь Юрина

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Чебыкин, контактировавший с заболевшим коронавирусной инфекцией, находится под наблюдением врачей в медицинской организации.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ЗСО.

 

Напомним, один из сотрудников компании «Тепловые электрические сети и системы» (Тэсис), генеральным директором которой является депутат ЗСО Владимир Чебыкин, вместе с семьей ездил за границу отдыхать и после приезда не самоизолировался на две недели, а вышел на работу, вопреки всем рекомендациям надзорных служб.

Через несколько дней у него появились первые признаки вирусной инфекции. Тест на коронавирус дал положительный результат. Заразились также его супруга (сотрудница прокуратуры Металлургического района Челябинска) и дочь-студентка. Сотрудник Тэсис заразил своего коллегу, что подтвердил положительный тест.

Сам Владимир Чебыкин, после выхода на работу инфицированного, успел побывать на внеплановом заседании Законодательного собрания, на котором утверждали поправки в Конституцию РФ. «Но на тот момент еще никто не знал о заболевшем сотруднике ТЭСИС», - уточнили в парламенте.

После этого Чебыкин в здание Заксобрания не приходил, не принимал участие ни в одном из проходивший на прошлой неделе комитетах.

«На сегодня Владимир Чебыкин находится в больнице под наблюдением медиков и, по его словам, уже получены два результата взятых у него анализов на коронавирус. Оба отрицательные», - сообщили в пресс-службе.

Чебыкин пока единственный депутат Заксобрания, который был отправлен на карантин, заверяют в региональном парламенте.

На сегодня весь коллектив прокуратуры Металлургического района Челябинска отправлен на карантин. Пока о введении таких же жестких мер в Заксобрании речь не идет (вирус у депутата не подтвердился). Пока не ясно также, как будет проводиться очередное заседание парламента, которое намечено на 26 марта.

Автор: 
Любовь Юрина
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