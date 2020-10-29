Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрили изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Законопроект внесен губернатором области и подготовлен во исполнение поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

«Предложенные изменения касаются проведения правительством области в 2020 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Челябинской области», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш. Общие параметры областного бюджета при этом не изменяются.

Правительству Челябинской области будет предоставлено право провести в 2020 году реструктуризацию задолженности муниципальных образований региона в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципалитетам из областного бюджета для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и погашения долговых обязательств, срок погашения которых наступает в 2020 и 2021 годах.

По словам исполняющего обязанности министра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, реструктуризация задолженности будет производится путем предоставления муниципалитетам рассрочки платежей с возможностью переноса срока погашения в период с 2020 по 2024 год равными долями и с возможностью досрочного погашения.

Задолженность по процентам по бюджетному кредиту и пеням, начисленным за несвоевременный возврат основного долга и уплату процентов по кредиту, необходимо будет погасить до первого января 2021 года.

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований будет устанавливать правительство Челябинской области.