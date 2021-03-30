Депутаты положительно оценили работу Котовой на посту главы Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 30 марта, отчиталась перед депутатским корпусом за работу администрации в 2020 году. Ее отчет приняли все народные избранники, кроме Ильи Мительмана, который устроил мэру «допрос с пристрастием».

В самом начале своего доклада Наталья Котова отметила, что 2020 год оказался периодом значительных изменений для всех жителей города. Пандемия и связанные с ней ограничения оказали влияние на все сферы жизни Челябинска.

«Колоссальная нагрузка легла на медицинских работников. От всех челябинцев хочу сказать им большое спасибо за их тяжелый труд. Под ковидные базы были перепрофилированы все муниципальные медицинские организации по оказанию помощи взрослому населению (кроме больницы №6), было закуплено лабораторное и реанимационное оборудование, оборудование для подачи кислорода, переносные изоляторы. Был проведен ремонт ряда поликлинических подразделений, организованы сортировочные пункты компьютерной томографии, бригады по обследованию пациентов на дому, наблюдение и лечение пациентов на дому, в том числе и после стационара», - сказала Наталья Котова.

Глава города также отметила, что экономика испытала на себе шоковое воздействие пандемии коронавируса, показав при этом меру своей устойчивости. Все крупные и средние предприятия Челябинска смогли адаптировать свои производственные процессы к работе в условиях пандемии, в результате ими было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 656 миллиардов рублей.

«Снижение производства оказалось не таким сильным, как прогнозировалось при введении ограничений. Наличие в городе предприятий непрерывного цикла в металлургическом производстве, электроэнергетике, оборонно-промышленном комплексе, а также организаций, находящихся с ними в кооперационных и технологических цепочках, позволило промышленности города выстоять в сложном 2020 году. Кроме того, предприятия города вошли в список системообразующих и получили возможность воспользоваться преференциями по налогам, доступом к антикризисным банковским продуктам», - отметила Котова.

Также, по словам главы Челябинска, пандемия не внесла кардинальных изменений в структуру промышленности города, тем не менее, значительный рост показали отрасли, ориентированные на потребительский спрос: пищевая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство одежды и лекарственных средств.

«Сильнее всего пострадал рынок труда. С апреля по сентябрь ограничения привели к росту численности работников, находящихся в простое, увеличилась неполная занятость сотрудников как мера сохранения штата на крупных предприятиях, выросли сокращения в секторе среднего и малого бизнеса, уменьшилось количество заявленных вакантных мест. Введение государством в этой ситуации мер поддержки рынка труда в виде увеличения размера пособия и упрощения процедуры регистрации спровоцировало существенный рост числа лиц, зарегистрированных в качестве безработных и, следовательно, уровень регистрируемой безработицы. В октябре-декабре обозначилась стабилизация рынка труда, к концу года уменьшилось количество увольнений из организаций города и увеличилось количество вакансий», - сказала Котова.

Отдельно градоначальница остановилась на том, что администрацией Челябинска и центром занятости населения была выстроена системная работа с самозанятыми. За год такой режим работы выбрали почти 14 тысяч человек.

«Во время локдауна покупатели и бизнес ушли в онлайн: доставка еды, продуктов, одежды и обуви, техники и других товаров вместе с обязанностью соблюдения социальной дистанции и других санитарных норм в период пандемии сделали электронную коммерцию незаменимой. Оборот розничной торговли в 2020 году, несмотря на ограничения, вырос на восемь процентов, в том числе оборот торговли через Интернет увеличился более чем в четыре раза. В тяжелых условиях оказались предприятия общественного питания. Данная сфера к концу года так и не восстановилась. Чтобы сохранить свой бизнес, многие предприятия общепита перешли на онлайн-продажу с доставкой продукции на дом», - отметила Наталья Котова.

При этом количество занятых у субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось более чем на три тысячи человек, однако с учетом регистрации граждан в статусе самозанятых общая численность сотрудников достигла 271 тысячи человек и превысила уровень предыдущего года.

В экономику Челябинска в виде поддержки малому и среднему бизнесу влилось почти семь миллиардов так называемых «живых» денег. Мерами поддержки воспользовались 17 тысяч субъектов предпринимательства.

«Отличительной особенностью экономики города в сложных условиях 2020 года стало сохранение динамики заработных плат на крупных и средних предприятиях. По итогам года средняя заработная плата работников крупных и средних организаций выросла на шесть процентов и составила более 46 тысяч 130 рублей. На первое января 2021 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях города отсутствовала. Это один из самых главных показателей», - сообщила Наталья Котова.

Отдельно мэр остановилась и на инвестициях. По ее словам, объем инвестиций крупных и средних организаций города за 2020 год составил 69,2 миллиарда рублей, что на 12 процентов ниже уровня 2019 года.

Крупные предприятия продолжают модернизацию. В числе самых весомых проектов запуск современного комплекса водоочистки «АКВА Кристалл» на трубопрокатном заводе, который построен с применением наилучших доступных отечественных технологий в области экологии, оснащен оборудованием последнего поколения и автоматической системой контроля и управления. Данный проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду путем полного исключения сбросов кислых стоков трубного производства. Объем инвестиций составил 750 миллионов рублей.

На «Мечеле» ввели в эксплуатацию после модернизации сразу два ключевых агрегата – доменная печь №4 и конвертер №1 (в данные проекты было инвестировано 4,5 миллиарда рублей).

«Это самые масштабные проекты, реализованные на предприятии с 2013 года, которые повышают экологичность производства, снижают объемы выбросов и увеличивают мощность агрегатов на 15 процентов», - отметила Наталья Котова.

На территории индустриального парка «Станкомаш» введен в эксплуатацию уникальный кузнечный комплекс, в котором сосредоточены лучшие европейские технологии и оборудование - завод по перековке литых слитков «Современные кузнечные технологии».

«Это лишь немногие из проектов, реализованных в городе. Строительство и модернизация предприятий – это непрерывный процесс, направленный на улучшение экологии Челябинска, внедрение инноваций на предприятиях, создание высокопроизводительных рабочих мест для жителей города», - подчеркнула Наталья Петровна.

Еще одним маркером инвестиционной активности и социального благополучия в городе является работа стройкомплекса. За отчетный год построено более 660 тысяч квадратных метров жилья (рост к 2019 году составил почти восемь процентов), из них 89,7 тысяч квадратных метра - это индивидуальные жилые дома (рост на 37,4 процента).

«За год осуществлен снос 12-ти и завершено расселение 16 аварийных многоквартирных домов, 170 семей улучшили условия проживания», - отметила глава города.

Также, как сказала Котова, бюджетная политика сохраняла приоритеты предшествующих периодов и была нацелена в первую очередь, на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, сохранение и возможное увеличение доходных источников бюджета, оптимизацию расходных обязательств города.

Бюджет сохранил свою социальную направленность: на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, развитие физической культуры и спорта была направлена большая часть расходов – 37 миллиардов рублей.

«В прошедшем году немало внимания уделялось вопросам экологии. В рамках регионального проекта «Чистая страна» в городе реализуется мероприятие «Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска». Конечный срок реализации - 2021 год. Все запланированные на 2020 год работы выполнены в полном объеме», - сказала Котова.

По данным администрации города, общая площадь зеленых насаждений в городе Челябинске составляет более 12 тысяч гектаров (это 102 квадратных метра на человека), 1635 гектаров из них занимают городские леса.

Фактически в течение отчетного года на территории было высажено 12 тысяч 865 деревьев, 113 тысяч 237 кустарников, обустроено 228 тысяч квадратных метров газонов.

«В городе успешно проводится масштабная работа по благоустройству, главная задача которой сделать город красивым и комфортным. Благоустроены скверы, прогулочные зоны и другие территории во всех семи районах. Проект разделительного бульвара по Шоссе Металлургов в Металлургическом районе направлен в минстрой России для участия в конкурсе лучших практик по благоустройству. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 93 дворов и 11 общественных территорий», - сообщила депутатам глава областного центра.

Также в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети города» было построено более 65 тысяч квадратных метров автомобильных дорог, завершено строительство третьей очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных и реконструкция путепровода в районе Мечел-Кокса, виадука на Аэропорт на пересечении улиц Монтажников и Морской.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены строительство первой очереди транспортной развязки на пересечении улиц Дарвина - Троицкого тракта и реконструкция перекрестка улиц Дарвина - Блюхера.

«Важным событием стало строительство новой дороги по улице 250-летия Челябинска от Татищева до Академика Макеева, вблизи образовательного Центра «Ньютон». Кроме того, заасфальтирован участок дороги по Татищева от улицы 250-летия Челябинска до Комсомольского проспекта», - отметила Наталья Котова.

Главной особенностью дорожных работ на объектах улично-дорожной сети в текущем году стало применение комплексного подхода. Так, помимо восстановления верхнего изношенного слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, производилась замена бортового камня, ремонт пешеходных тротуаров, размещение тактильной плитки, понижение бордюров для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда, в том числе маломобильных групп граждан.

Также был выполнен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на 28 объектах улично-дорожной сети города площадью более 750 тысяч квадратных метра.

В ноябре завершено обустройство надземного пешеходного перехода на Свердловском тракте рядом с Челябинским заводом тракторных трансмиссий.

Кроме того, в 2020 году, в результате реализации нацпроекта и других программ, а также по просьбам жителей оборудовано 14 наземных пешеходных переходов. Произведены работы по модернизации наружного освещения на 106 объектах благоустройства и улично-дорожной сети.

В прошлом году администрацией города на средства, выделенные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, было приобретено 29 низкопольных газомоторных автобусов большого класса, которые вышли на городские маршруты в декабре.

С целью создания комфортной и выгодной оплаты проезда в муниципальном транспорте на территории города действует «Единый пересадочный билет», который позволяет совершать неограниченное количество пересадок в течение часа, в результате чего пассажиры существенно экономят.

«Была построена и начала работу новая, крупнейшая в регионе школа - «Образовательный центр № 5» в Курчатовском районе, в которой обучаются более двух тысяч двухсот детей. Количество организованных дошкольников увеличилось на 2,9 процента. Общий охват дошкольным образованием в городе на первое января 2021 года составил 93,9 процента (на первое января 2020-го - 87,6 процента), охват детей в возрасте от трех до семи лет – сто процентов. В 2020 году нам удалось дополнительно открыть две тысячи 785 мест в детских садах. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено почти 250 миллионов рублей, за счёт которых проведен частичный или капитальный ремонт всех учреждений города. В двенадцати из них обновлены спортивные площадки», - сказала Котова.

В прошлом году Челябинск активно включился в реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни». Более 480 тысяч челябинцев занимаются различными формами физической культуры и спорта.

Несмотря на ограничительные мероприятия, город принял два чемпионата России. В сентябре на спортивной базе легкоатлетического комплекса им Елесиной прошли чемпионат и первенство России по легкой атлетике, в декабре состоялся чемпионат России по фигурному катанию.

Успешно выступили челябинские спортсмены на российской и международной аренах. Воспитанники муниципальных школ показали высокие результаты на соревнованиях по конькобежному спорту, шахматам, дзюдо и настольному теннису, волейболу, баскетболу, женскому боксу, стрельбе из лука, тхэквондо.

В 2020 году в спортивной школе «Академия футбола» были проведены работы по модернизации футбольного поля с беговыми дорожками, устройству мини-футбольного поля, универсальной спортивной площадки для игр. На территории спортшколы были установлены освещение и ограждения, проведено озеленение.

Помимо этого, проведены работы по текущему и капитальному ремонту зданий и спортивных сооружений в муниципальных школах: по боксу - «Алмаз», по теннису - имени Маниона, по спортивной гимнастике – №4, по баскетболу - №8, по парусному спорту.

«В рамках программы «Реальные дела» в Челябинске проведены работы по ремонту 44 хоккейных кортов, установлены четыре площадки с уличными тренажерами, приобретены и установлены два новых хоккейных корта, проведены работы по установке освещения на 26 хоккейных кортах. Всего осуществлена заливка 83 хоккейных кортов в разных районах города», - сообщила Наталья Котова.

Учреждения социальной защиты населения города также исполняют переданные государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий. На реализацию полномочий из бюджетов всех уровней было направлено шесть миллиардов 700 миллионов рублей. Меры социальной поддержки получили 343 тысячи человек.

В связи с пандемией, в целях поддержки граждан, на уровне Российской Федерации, Челябинской области и муниципалитета были установлены дополнительные меры социальной поддержки. Ключевым событием 2020 года стал старт выплаты нового ежемесячного пособия семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет. Это абсолютно новый формат предоставления меры социальной поддержки.

В городе были приняты все возможные меры для организации своевременной обработки поступающих заявлений (более 50 тысяч) и соблюдения установленных сроков ежемесячной денежной выплаты.

На уровне муниципалитета также были установлены дополнительные меры поддержки граждан, направленные на снятие социальной напряженности, в связи с введением на территории города режима повышенной готовности.

«В апреле было принято решение об оказании гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресной натуральной помощи в виде продуктов питания и материальной помощи за счет средств городского бюджета», - отметила Наталья Котова.

Также материальную помощь в размере пяти тысяч рублей получили две тысячи 593 человека - на общую сумму 13 миллионов рублей.

Натуральная помощь в виде продуктов питания оказывалась единовременно и однократно, доставлено более восьми тысяч 400 наборов на сумму шести миллионов рублей.

Начиная с марта, социальными работниками были оказаны услуги гражданам старше 65 лет по доставке на дом продуктов питания, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости, оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Соцработники оказывали содействие и в вызове врачей на дом.

В рамках соглашения о сотрудничестве комплексными центрами социального обслуживания населения совместно с благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь» был реализован социально значимый проект «Продуктовая помощь». Одиноко проживающим инвалидам в возрасте 65 лет и старше, инвалидам первой и вторых групп, многодетным семьям доставлено более 17 тысяч продуктовых наборов.