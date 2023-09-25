25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
25.09.2023
Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю
25.09.2023
В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Депутаты Заксобрания поговорили о важном со школьниками Челябинской области
23.09.2023
В понедельник в школах Челябинской области стартуют парламентские уроки
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
20.09.2023
В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения
20.09.2023
В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023