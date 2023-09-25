Депутаты Заксобрания поговорили о важном со школьниками Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в понедельник, 25 сентября, провели внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школах региона. Урок был посвящен 30-летию Центральной избирательной комиссии. Парламентарии пообщались со старшеклассниками, рассказали о значении выборов, поделились личным опытом проведения выборных кампаний.

«”Разговоры о важном” проводили и президент России Владимир Путин, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. К проекту подключились и депутаты Законодательного Собрания», - рассказал председатель регионального парламента Олег Гербер. Спикер провел урок в школе № 116.

«Разговор со старшеклассниками шел об избирательной системе России. С точки зрения общения с ребятами, тема для обсуждения нам досталась сложная. Для многих из них все это пока ново и непонятно. Кроме того, многие из них живут под влиянием общественного мнения о том, что выборы – это не так важно, что от голоса одного человека ничего не зависит», - рассказал Олег Гербер.

По мнению спикера, недоверие к выборам у молодежи рождается из того, что человек не участвует в них, не реализует свое право. И необходимо разговаривать на эту тему с молодым поколением. «Многим, кто сегодня был на встрече скоро исполнится 18, и им повезет проголосовать впервые в жизни именно на выборах президента Российской Федерации», – отметил Олег Гербер. Глава регионального парламента заверил, что депутаты и дальше будут принимать участие в этим внеурочных занятиях, разговаривать со школьниками на все важные темы. «Судя по глазам ребят, им такое общение интересно и необходимо», - подчеркнул Олег Гербер.

В гимназии № 26 урок провел заместитель председателя Законодательного собрания области Павел Киселев.

В гимназии № 96 – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

В Златоусте к проекту присоединилась депутат областного парламента Татьяна Кузнецова, которая встретится с ребятами школы № 90.

В челябинской школе № 112 поговорил с учениками о важном председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

«В этой школе была директором моя первая учительница. Поэтому мне особенно приятно было проводить парламентский урок именно здесь», – поделился Евгений Илле.

Участие депутатов во внеурочных занятиях «Разговоры о важном» осуществляется в рамках проекта «Парламентский урок», который реализуется Законодательным Собранием Челябинской области с 2009 года.