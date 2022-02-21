Депутаты ЗСО Челябинской области поддержали введение штрафов для нерадивых хозяев четвероногих

Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике поддержали предложение московских парламентариев о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. По мнению парламентариев, эти меры заставят владельцев внимательнее следить за своими питомцами и выгуливать их только в отведенных для этого местах (не допуская прогулок на детских и спортивных площадках, на территориях образовательных организаций).

Московская областная дума внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП), устанавливающий штрафы для граждан и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

На сегодня законодательство устанавливает правила содержания животных, но при этом в КоАП не прописана ответственность за их нарушение. Кроме того, законодательством не определены уполномоченные органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях, и должностные лица, составляющие соответствующие протоколы.

Предлагается дополнить КоАП РФ статьей «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных взимать с граждан штраф в размере от 500 до полутора тысяч рублей. В случае повторного нарушения владельцам грозит штраф от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное нарушение - от пяти до 10 тысяч рублей.

«Введение штрафов для владельцев домашних животных, выгуливающих животных вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, территориях образовательных организаций, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений», - считает председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

Кроме того, депутаты Московской областной Думы предлагают производство по делам об административных правонарушениях в области обращения с животными возложить на региональные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля в области обращения с животными (в Челябинской области это министерство сельского хозяйства).