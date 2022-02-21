21.02.2022
Идеи рационализаторов принесли ММК более 600 миллионов рублей
21.02.2022
«Лыжня за облака»: на Таганае прошел традиционный горный марафон
20.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля
20.02.2022
Российские хоккеисты стали серебряными призёрами Олимпиады
20.02.2022
Пьяный озерчанин сбил двух сестер: одна девочка погибла на месте, вторая - в тяжелом состоянии
19.02.2022
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
Депутаты ЗСО Челябинской области поддержали введение штрафов для нерадивых хозяев четвероногих
14.01.2022
Ситуация на ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» взята властями на контроль
24.12.2021
В Челябинской области вводят дополнительную поддержку для опекунов
23.12.2021
В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки
26.11.2021
В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022