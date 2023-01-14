Десятилетний юбилей метеорита Челябинск готовится встретить Южный Урал

Сбор любительских снимков падения метеорита Челябинск и историй очевидцев об этом событии объявила администрация Чебаркуля. Здесь уже началась подготовка к 10-летию со дня падения метеорита, едва ли не главной туристической достопримечательности Челябинской области. Знаменательную дату регион отметит 15 февраля 2023 года.

«Вы были свидетелем этого события, успели зафиксировать падение небесного странника или в вашей памяти сохранились яркие воспоминания об этом? Тогда скорее отправляйте нам фотографии с кратким описанием и свои истории», – говорится в официальном сообщении администрации Чебаркуля.

Лучшие фото станут частью юбилейной экспозиции, а воспоминания будут использованы во время проведения фотовыставки.

Работы принимаются до 27 января по почте kultura@chebarcul.ru или в официальной группе администрации Чебаркуля ВКонтакте.