14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
Десятилетний юбилей метеорита Челябинск готовится встретить Южный Урал
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
06.08.2021
Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
15.03.2021
Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы
17.02.2020
Николай Горькавый: «Главный вклад Челябинский болид внес не в науку, а в спасение земной цивилизации»
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023