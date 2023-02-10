10.02.2023
Челябинские опоры проверяют на прочность
10.02.2023
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
10.02.2023
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
10.02.2023
Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
10.02.2023
МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
Выставка в ЧелГУ к 10-летию падения метеорита
02.02.2023
В январе 2023 года четыре подростка Челябинской области совершили суицид
26.01.2023
Челябинский студотрядовец предложил Владимиру Путину провести на Донбассе всероссийскую студенческую стройку
24.01.2023
Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей
23.01.2023
Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023