Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках

Общественное движение «Наш Челябинск» проведёт в Челябинском государственном университете вернисаж «10 лет метеориту «Челябинск». Космическая экспозиция начнёт работу 15 февраля и развернётся в театральном корпусе вуза.

В выставке примут участие художники и скульпторы региона, работы которых объединяет космос или незабываемый момент падения метеорита «Челябинск».

Состав художников, предоставивших свои работы для вернисажа в ЧелГУ, уникален: ранее вместе они никогда не выставлялись. Так, Василий Шмурадко по своей основной профессии врач-невропатолог. Но как художник, влюблённый в южноуральскую природу, покажет две своих картины с изображением озера «Чебаркуль», куда упал челябинский метеорит. Галина Ганжа по образованию – инженер-энергетик, но известна как автор светлых и солнечных пейзажей, натюрмортов и портретов. Художница написала картины и на космическую тематику, и о падении метеорита.

Примет участие в выставке выпускник филологического факультета ЧелГУ Сергей Зыболов. Он пишет картины давно, и персональные выставки художника, организованные во время его учёбы в вузе в библиотеках второго и третьего корпусов ЧелГУ, всегда вызывали большой интрес публики.

Особенной частью экспозиции станут почтовые документы, посвящённые метеориту «Челябинск», который за десять лет обрёл богатую почтовую историю. На специальных выпусках 2012-2014 гг. челябинский метеорит появлялся на марках в Молдавии, Норвегии, США и других странах. Все эти марки можно будет увидеть на выставке; среди них и челябинские почтовые документы: штемпель, выпущенный в 2016 году, и почтовую карточку, которая вышла в 2019 году по инициативе общественного движения «Наш Челябинск».

Но самым главным экспонатом будет фрагмент самого метеорита из музея ЧелГУ, который также был добыт из озера Чебаркуль.

Посетить выставку может любой желающий.