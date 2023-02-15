Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

Сегодня, 15 февраля, исполнилось десять лет со дня падения метеорита в Челябинской области – события, в одночасье прославившего столицу Южного Урала не только в России, но и по всему миру.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» обратилось к челябинцам с вопросом, а где вас десять дет назад застал метеорит.

«Я работала в школе, дети были на карантине. Я сидела за столом в кабинете и случайно выглянула в окно. Зрелище потрясло: небо над домами было таким, словно его подожгли. Не успела я это осмыслить, как раздался страшный грохот, тут же вылетели все стекла из окон вместе с рамами. А я каким-то чудом оказалась у дверей и подумала, что так просто может произойти конец света. Из кабинетов все педагоги бросились бежать на улицу. По небу тянулся какой-то солнечный шлейф... У молодой коллеги была истерика, её дети были в садике, она решила, что садика больше нет. А я помчалась к 11- летнему внуку: он был дома один. Многие считали, что скоро это нечто полетит обратно», - вспоминает педагог из Коркино Тамара Иванова.

«Меня метеорит застал по дороге в Брединский район, мы проезжали село Степное, в машине были я, водитель Александр Черенков и фотограф Слава Шишкоедов. Он проснулся от нашего разговора, мы отчётливо видели, как летит метеорит. И заспорили. Я сказала, что похоже на комету или метеорит, а Черенков сказал, что похоже на ракету скорее. На что я спросила: не хочет ли он сказать, что это по Челябинску пальнули?! Ну и дальше поехали... Потом СМС из дома приходит, сказали, что не переживай, пострадала только дверь на балконе, что видели вспышку. Ну и была некоторая нервозность, но очень быстро прошла на морозце зимнем. И в этом же году у меня сын родился. Иногда хохмим, что метеоритный ребенок у нас», -рассказала руководитель пресс-службы министерства сельского хозяйства Челябинской области Наталья Твердохлебова.

«Ехала на работу на трамвае, а на остановке «Цирк» как бабахнуло... Отключились все мобильные, на работе никакая связь не работала. А через неделю родился внук Мишутка», - вспоминает сотрудник агентства «Урал-пресс-информ» Нелли Стрижова.

«Находилась дома. Одевала утром ребенка. Когда спружинили окна и на миг стало темно, поняла, что случилось что-то непредвиденное. Вышли с ребенком в коридор из комнаты, побыли там, подождала, все было тихо. Потом выглянула в окно и увидела в небе, очень близко к земле плотный белый след. Открыла новости, стали тут же появляться разные версии. Начался созвон с родственниками, друзьями. Буквально в течение 15 минут шквал новостей обрушился. Потом в течение дня все мысли постоянно возвращались к этому событию», - рассказывает сотрудница одной из силовых структур Челябинска.

«Я Беременная была тогда, у меня был «крайний» рабочий день. С коллегой вдвоем в кабинете были. Она меня тут же домой отправила. А сын, как был в школе в туфлях, так и прибежал домой испуганный», - говорит еще одна сотрудница силовых ведомств региона.

Напомним, 15 февраля 2013 года, в 09-20 утра «небесный гость» взорвался над Челябинском на высоте 15-25 километров и упал в озеро Чебаркуль. По расчетам НАСА, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка десяти тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Судя по продолжительности атмосферного полета, вход в атмосферу произошел под очень острым углом. Спустя примерно 32,5 секунд после этого небесное тело разрушилось.

Разрушение сопровождалось распространением ударных волн. Мощность взрыва составляла от 0.4 до 1.5 Мт в тротиловом эквиваленте. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. Это событие происходит, в среднем, один раз в 100 лет.

Из-за ударной волны пострадали 1613 человек, большинство – от выбитых стёкол. Были госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек; двое пострадавших были помещены в реанимационные отделения. Ударная волна также повредила здания. Материальный ущерб был оценён в сумму от 400 миллионов до одного миллиарда рублей. В Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Первыми движение тела по небу в 9:15 (7:15 мск) увидели жители Костанайской и Актюбинской областей Казахстана. Жители Оренбурга – в 9:21 по местному времени. Также его след наблюдался в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях и Башкортостане. Самой далекой точкой с видеофиксацией полета метеорита является район поселка Просвет в Волжском районе Самарской области, отдалённый от Челябинска на 750 километров.

Инфразвуковые волны обогнули Землю несколько раз.

Спасатели Государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области» первые обследовали место падения метеорита и обнаружили под водой инородное тело.

«В августе 2013 года министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области провело аукцион на выполнение работ по извлечению метеорита из глубин Чебаркуля. Победителем аукциона и исполнителем работ стала екатеринбургская фирма ООО «Алеут» – служба специальных работ. Работы начались четвертого сентября», - напомнили в поисково-спасательной службе региона.

На озере вблизи места падения метеорита была установлена плавучая платформа размером 6 х 8 метров, на которой размещалось оборудование и осуществлялись все работы. Ситуация была сильно затруднена тем, что на дне водоема находился слой ила более шести, а местами и девяти метров.

Три недели водолазы исследовали дно, откачивали ил, стараясь добраться до заветной цели. Все это время им помогали и присутствовали на месте спасатели областной спасательной службы. 25 сентября на глубине 14 метров водолазами был обнаружен первый фрагмент диаметром 15 сантиметров.

Далее было обнаружено еще 12 небольших фрагментов, которые переданы ученым ЧелГУ для описания и исследования.

Рентгеноструктурный анализ подтвердил, что пять из представленных объектов, поднятых со дна озера Чебаркуль, действительно являются фрагментами метеорита «Челябинск». Остальные – это горные породы, характерные для данной местности.

Четвертого октября работы по поиску и подъему метеорита должны были завершиться. Но во время проведения работ неоднократно были зафиксированы неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие выполнению задания. При этом в зоне поиска на глубине 20 метров был обнаружен фрагмент, размер которого превышал все ранние находки. На основании имеющихся данных было принято решение продолжить поиск.

16 октября проект завершился грандиозным успехом. Водолазам удалось поднять на поверхность огромный фрагмент. Вес «небесного гостя» составил 570 килограммов. Сейчас космический гигант выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.