04.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)
04.10.2022
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
04.10.2022
В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов
04.10.2022
«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»
04.10.2022
ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО
04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками
27.12.2021
В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс
02.12.2021
В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс
19.08.2021
Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар
02.07.2021
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022