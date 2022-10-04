Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками

Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области с просьбой передать мобилизованным гражданам спальные мешки и туристические коврики:

Алексей Текслер сообщил в своем telegram-канале:

«Хочу предложить такую инициативу. У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы. У многих есть спальники и туристические коврики. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики. Важный момент — снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры».

Глава региона пояснил, что власти закупают спальные мешки для мобилизованных. Однако, в свободной продаже их практически нет. По словам Текслера, он уже передал свой спальный мешок и коврик на нужды мобилизованных. Все желающие могут это сделать через местные отделения партии «Единая Россия» и общественные приемные губернатора в муниципалитетах.

К акции присоединился детский туристический лагерь «Школа путешественников Федора Конюхова», находящийся в Миассе, на территории курорта «Солнечная долина».

«У нас уже прошли все туристические смены. Осталось много оборудования, которое в данный момент будет гораздо нужнее тем, кто примет участие в спецоперации, поэтому мы решили присоединиться к акции, инициированной губернатором», отметил коммерческий директор курорта «Солнечная долина» Николай Шиков.

Прием туристического оборудования осуществлял Юрий Ефименко, депутат Собрания депутатов Миасского городского округа, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: