Директор челябинской школы запрещает ходить на занятия девочке с розовыми волосами

Мама подростка из Челябинска пожаловалась омбудсмену, что ее ребенка из-за розовых волос директор не пускает в школу.

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко намерена разобраться с ситуацией, которая сложилась в одной из школ южноуральской столицы

Информацию об этом омбудсмен опубликовала у себя на странице в социальной сети. Юлия Сударенко пообещала обратиться в министерство образования Челябинской области с просьбой объяснить директорам школ, что так поступать нельзя.

«Поступил вопрос - соответствует ли закону запрет директора школы ходить в школу с розовыми волосами. И не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе - это нарушение прав человека. И это морально, психологически и этически неправильно - ломать индивидуальность нельзя», - написала Юлия Сударенко.

Омбудсмен сообщила, что сейчас находится в Москве, где проходит Всероссийская конференция, посвящённая вопросам ресоциализации осужденных, а когда вернется, то напишет письмо в министерство образования региона и попросит довести до сведения директоров учебных заведений Южного Урала позицию управления уполномоченного по правам человека по данному вопросу.