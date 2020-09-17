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Омбудсмен разберется

Директор челябинской школы запрещает ходить на занятия девочке с розовыми волосами

Общество
Сегодня, 14:59
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Автор: 
Инна Шемаева

Мама подростка из Челябинска пожаловалась омбудсмену, что ее ребенка из-за розовых волос директор не пускает в школу.

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко намерена разобраться с ситуацией, которая сложилась в одной из школ южноуральской столицы

Информацию об этом омбудсмен опубликовала у себя на странице в социальной сети. Юлия Сударенко пообещала обратиться в министерство образования Челябинской области с просьбой объяснить директорам школ, что так поступать нельзя.

«Поступил вопрос - соответствует ли закону запрет директора школы ходить в школу с розовыми волосами. И не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе - это нарушение прав человека. И это морально, психологически и этически неправильно - ломать индивидуальность нельзя», - написала Юлия Сударенко.

Омбудсмен сообщила, что сейчас находится в Москве, где проходит Всероссийская конференция, посвящённая вопросам ресоциализации осужденных, а когда вернется, то напишет письмо в министерство образования региона и попросит довести до сведения директоров учебных заведений Южного Урала позицию управления уполномоченного по правам человека по данному вопросу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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