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Директор ХК «Трактор» передал в Исторический музей клюшку лучшего игрока

Вчера, 15 февраля, коллекция Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске пополнилась двумя новыми историческими предметами. Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин передал в фонды игровой свитер с автографами всех действующих игроков команды, а также именную клюшку нападающего черно-белых Лукаша Седлака с его росписью.

Церемония передачи совпала с очередным днем рождения метеорита Челябинск и, конечно, прошла на его фоне. Иван Анатольевич рассказал, что, когда возникло предложение передать в главный музей Челябинской области клубный свитер, вся команда почла за честь оставить на нем свои имена. Немудрено, ведь через десятки лет по этому предмету будут изучать историю «Трактора». Что касается клюшки Лукаша Седлака, то это и вовсе раритет — личное оружие великолепного игрока, побывавшее во многих ледовых баталиях. Спортивные коллекционеры наверняка немало бы дали за нее.

Директор Исторического музея Владимир Богдановский с благодарностью принял ценные предметы, пообещав, что они недолго будут лежать в запасниках и обязательно займут свое место в постоянной экспозиции. Там, кстати, уже представлена форма «Трактора» образца 80-х годов и клюшка того же времени.

После церемонии передачи Иван Савин совершил экскурсию по постоянной экспозиции музея и, по его словам, остался в восторге от увиденного и услышанного.