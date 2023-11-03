Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны

Для четырехэтажного жилого дома, расположенного в исторической части Челябинска, на углу улиц Тимирязева и Пушкина, и являющегося объектом культурного наследия, определены охранные зоны.

В настоящее время акт соответствующей государственной историко-культурной экспертизы находится на рассмотрении в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, где отмечают: дом расположен в квартале, ограниченном улицами Тимирязева, Пушкина, Цвиллинга и Плеханова, является частью ансамбля кварталов, сформированных в соответствии с генпланом Челябинска 1947 года.

«Здания сомасштабны, высота домов не превышает шести этажей, они выстроены в стиле неоклассицизма по авторским проектам, но при этом имеют общий стиль, цветовое решение, создающие композиционную целостность», - поясняют в госкомитете.

Дом на Тимирязева, 29 – Пушкина, 66 построен по проекту М.П. Мочаловой в 1949-1954 годах, предназначался для сотрудников трубопрокатного завода.

Здание прекрасно просматривается со стороны обеих улиц. Южным, дворовым фасадом дом обращен внутрь квартала.

«Сейчас завершается ремонт дома, и посмотрите, как великолепно он выглядит. Уникальность реставрации заключается в восстановлении декора четвертого этажа, выполненного в технике сграффито», - отмечают в госкомитете охраны ОКН региона.

Для данного здания предлагается установить зоны охраны в составе охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В границы охранной зоны предлагается включить территорию общего пользования, в том числе сквер имени Мусы Джалиля. В пределах охранной зоны ограничена хозяйственная деятельность и запрещено строительство. Возможны только меры по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды, подчеркнули в госкомитете.

«Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается для сохранения экранирующей роли объекта культурного наследия при развитии территории для обеспечения гармоничного единства возможных новостроек с историко-градостроительной средой, исключая диссонанс с ОКН. Допустимая максимальная высота объектов нового капитального строительства определена на основе комплекса исследований и составляет 20 метров», - поясняют в госкомитете.

Напомним, также в октябре в государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона поступил акт государственной историко-культурной экспертизы по утверждению зон охраны челябинского кинотеатра имени Пушкина.