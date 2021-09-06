Для удобства гостей новой набережной: пешеходный переход на улице Красной в Челябинске обустроят до 17 сентября

В Челябинске до 17-го сентября обустроят регулируемый пешеходный переход через улицу Красную в районе новой набережной, обустроенной вдоль КРК «Мегаполис» в Центральном районе по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Благодаря переходу гуляющие на берегу Миасса горожане смогут безопасно пересекать дорогу от Сада камней к «Мегаполису».

Как сообщил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, работы будут проведены по временной схеме.

С помощью разметки и вертикальных ограничителей в этом месте осуществят заужение проезжей части до четырех полос, установят светофор на консольной опоре. Параллельно пешеходному переходу будет обозначена велодорожка.

В окончательном варианте переход на Красной обустроят в 2022-м году, когда будет благоустраиваться территория, прилегающая к дворцу спорта «Юность». В месте заужения высадят деревья, на пешеходном переходе – обустроят островок безопасности. Также здесь появятся велодорожки и тротуары.

Напомним, поручение разработать проект схемы организации дорожного движения на данном участке с учетом появления нового общественного пространства, которое посещает большое количество людей, специалистам управления по архитектурно-градостроительному проектированию и комитета дорожного хозяйства Челябинска давала глава города Наталья Котова.