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05.09.2021

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набережная реки Миасс
Челябинск
Наталья Котова
Общество
06.09.2021 10:39

Для удобства гостей новой набережной: пешеходный переход на улице Красной в Челябинске обустроят до 17 сентября

В Челябинске до 17-го сентября обустроят регулируемый пешеходный переход через улицу Красную в районе новой набережной, обустроенной вдоль КРК «Мегаполис» в Центральном районе по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Благодаря переходу гуляющие на берегу Миасса горожане смогут безопасно пересекать дорогу от Сада камней к «Мегаполису».

Как сообщил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, работы будут проведены по временной схеме.

С помощью разметки и вертикальных ограничителей в этом месте осуществят заужение проезжей части до четырех полос, установят светофор на консольной опоре. Параллельно пешеходному переходу будет обозначена велодорожка.

В окончательном варианте переход на Красной обустроят в 2022-м году, когда будет благоустраиваться территория, прилегающая к дворцу спорта «Юность». В месте заужения высадят деревья, на пешеходном переходе – обустроят островок безопасности. Также здесь появятся велодорожки и тротуары.

Напомним, поручение разработать проект схемы организации дорожного движения на данном участке с учетом появления нового общественного пространства, которое посещает большое количество людей, специалистам управления по архитектурно-градостроительному проектированию и комитета дорожного хозяйства Челябинска давала глава города Наталья Котова.

Автор: Евгения Александрова
набережная реки Миасс
Челябинск
Наталья Котова
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На городские маршруты Златоуста выехали новые автобусы

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Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию

02.09.2021 09:55

Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках

02.09.2021 00:48

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

02.09.2021 00:38

Анонсы событий и мероприятий на второе сентября

01.09.2021 22:44

В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»

01.09.2021 22:32

Челябинский Молодёжный театр станет участником международного фестиваля «Толстой»

01.09.2021 20:11

Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь

01.09.2021 19:04

Текслер: Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы