Для заключенных челябинской колонии провели мастер-класс по актерскому мастерству

В ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области провели мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи. Раскрыться творческой индивидуальности осужденных женщин помогла режиссер Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Ильича Чайковского Дарья Николаева.

На мастер-классе присутствовали 40 человек. Все они занимаются в театральном кружке исправительного учреждения. Свою работу педагог начала с упражнений для улучшения дикции и чистоты произношения самодеятельных актеров, а также развития у них чувства ритма и пластики тела. Выполнение заданий помогло снять внутренние барьеры, раскрепоститься и создать эмоционально комфортную атмосферу на занятии, чтобы полностью погрузиться в процесс обучения.

На следующем этапе осужденные учились артистической смелости, актерскому вниманию, действиям с воображаемыми предметами, импровизации. У одних получалось лучше, у других – хуже.

«Справиться со всеми без исключения заданиями практического тренинга смогла справиться лишь осужденная Регина. Эта улыбчивая девушка выпускница Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Ильича Чайковского. В колонию она попала за наркотики, но не опустила руки, а смогла найти себя и продолжить развиваться», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Регина признается, что участие в театральном кружке стало для нее настоящей отдушиной.

«Самое большое удовольствие – постановка спектакля. Мы много репетируем, тщательно готовимся к каждой роли, стараемся продумывать все до мелочей -освещение, декораций, костюмы, музыкальное сопровождение, но не у всех достаточно навыков актерского мастерства. Надеюсь, благодаря сегодняшнему тренингу удастся успешно справиться с этим», - сказала осужденная Регина.

Отметим, администрация исправительного учреждения уделяет большое внимание воспитательной работе с осужденными, формированию и укреплению культурных, нравственных и эстетических ценностей, в том числе через различные виды творчества и самовыражение.

Театральный кружок в женской колонии существует уже ни один десяток лет. За это время на сцене местного клуба поставлено множество спектаклей по произведениям русской и зарубежной классической и современной литературы.