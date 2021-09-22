Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

В Челябинской области с подачи уполномоченного по правам ребенка в Евгении Майоровой продолжаются акции, направленные на сбор денег для помощи больным детям. Вслед за флешмобом «Омбудсмен добрых дел» стартует акция #пустьдоброгобудетбольше . В специальной рубрике на сайте уполномоченного будут публиковаться истории о добрых делах в поддержку детей.

Детский омбудсмен поделилась одной из историй помощи детям. Евгения Майорова рассказала, что к ней обратился продюсер Дмитрий Табарчук, который родился и вырос в Челябинске, а сейчас живет и работает в Москве.

«Он написал мне, чтобы ему подсказали в пользу какого ребенка он может собрать благотворительные средства в связи со своим днем рождения.

Я переговорила с несколькими организациями, с министерством здравоохранения Челябинской области. В результате я предложила Дмитрию помочь ребенку из числа детей-«бабочек». Связалась с руководителем фонда «Мы Рядом!», который работает с детьми-«бабочками» Челябинской области. Этот сбор они попросили адресовать подопечному фонда — 12-летнему мальчику Максиму. У него тяжелая форма буллезного эпидермолиза, поэтому расход перевязочных материалов самый большой и дорогой», - рассказала Евгения Майорова.



Дмитрий Табарчук в свой день рождения, открыв событие на платформе «Пользуясь случаем» и обратившись к друзьям, собрал в поддержку Максима 600 тысяч рублей.

«Это очень важно. И чем больше будет людей, имеющих такую же позицию, тем больше вероятности, что у нас всем детям будет оказана помощь в нужном объеме и вовремя. Я не знаю, честно говоря, ни одной страны, где можно было бы исключительно все вопросы возложить только на государство. Так или иначе всегда подключаются и благотворительные организации, и неравнодушные люди. Это было, есть и будет», - добавила Евгения Майорова.