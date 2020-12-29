В Металлургическом районе Челябинска снова прорвало канализацию

Южноуральские полицейские напоминают о соблюдении режима «тишины» в новогодние праздники

На Таганае устанавливают опоры ЛЭП для будущего эко-туристического центра

Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря

Под занавес года в Челябинскую область придут морозы

Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы

В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»

Челябинские поликлиники будут принимать пациентов все новогодние каникулы

После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме

Дмитрий Тарасов покинул все посты в Челябинской Гордуме, определены его сменщики

Дмитрий Тарасов сложил полномочия депутата, заместителя председателя Челябинской городской Думы и председателя комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству.

Его заявления о досрочной отставке парламентарии одобрили сегодня, 29 декабря.

Заявление о сложении полномочий от Тарасова поступило накануне и сегодня экстренно пришлось собирать заседания Совета депутатов Центрального района Челябинска и Челябинской городской думы.

«Довожу до вашего сведения, что нашего коллегу, заместителя председателя Челябинской городской Думы Дмитрия Тарасова призвали на передовую. Требуется его включение в борьбу с коронавирусной инфекцией. И эта новая служба, к сожалению, не позволяет совмещать полномочия депутата с его новыми обязанностями», - сообщил депутатам председатель Челябинской гордумы Андрей в режиме видео-конференц-связи.

По его словам, заявление о сложении полномочий поступило от Тарасова 28 декабря в совет депутатов Центрального района.

«Сегодня Совет принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Дмитрия Тарасова. И буквально час назад это решение поступило на рассмотрение депутатов Гордумы для принятия оперативного решения», - отметил Шмидт.

Спикер поблагодарил своего заместителя за работу и за его профессиональное участие в принятии каждого решения и пожелал успехов на новом поприще.

Андрей Шмидт предложил депутатам утвердить

Временно исполнять обязанности заместителя председателя Гордумы, по предложению Шмидта, будет Иван Горнов. А Виталий Родионов временно возглавит комиссию по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. Окончательные решения по вице-спикеру и председателю комиссии будут приняты уже в следующем году.

Напомним, Дмитрий Тарасов переходит на работу в минздрав Челябинской области. Сегодня стало известно, что пост первого замминистра здравоохранения покидает по собственному желанию Виктория Сахарова.