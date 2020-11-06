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В Челябинской области сократилось время ожидания скорой, но выросло время ожидания результатов теста

Общество
Сегодня, 22:17
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

В Челябинской области сократилось время ожидания скорой медицинской помощи. Но теперь жители стали жаловаться на длительное ожидание результатов теста на коронавирус. Нередко ждать приходится по 10-14 дней.

«Это, наверное, наши с вами совместные усилия. Более того, в сетях тоже многие пишут, и стало очень много и положительных откликов. Это вдвойне приятно при том напряжении, в котором мы все работаем», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт позитивные сдвиги на брифинге шестого ноября.

По ее словам, очень приятно, что жалоб объективно стало меньше.

«Что касается тестов на коронавирус – в выходные мне звонили люди, искали их тесты. Согласна, проблема есть, жалобы есть. Сейчас планируем дооснастить лаборатории для увеличения их емкости и скорости», - отметила первый замгубернатора.

Ирина Гехт рассказала, что было время, когда в области укладывались в нормативные сроки и выдавали тесты в течение суток.

Первый замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова добавила, что в ведомстве постоянно мониторят ситуацию, в том числе и в ходе посещения поликлиник и разговоров с пациентами.

«Здесь вопрос в емкости лаборатории и работы участковых врачей по информированию о проведенном анализе. Зачастую бывает, что эти анализы уже выложены в систему БАРС, но врач в силу своей загрузки, многих выходов к больным не всегда успевает вовремя эту информацию взять, а где-то, может быть, задерживается выкладка в БАРС, - пояснила Сахарова. - Поэтому мы это как раз сейчас еще дополнительно мониторируем, принимаем дополнительные меры, чтобы как можно быстрее врач получал результаты анализов, о которых мог бы проинформировать пациента».

Также она отметила, что здесь еще идет сбой на уровне регистратур: когда пациент дозванивается до поликлиники и спрашивает, регистраторы не владеют информацией – им проще ответить: узнавайте в лаборатории, чем перенаправлять вопрос участковому врачу.

«Мы будем выделять ответственных лиц, которые будут информировать людей о результатах. Единственное, остается спорным момент, как идентифицировать, что позвонил тот самый пациент, а не просто человек, который хочет узнать статус своего знакомого, коллеги, друга – это является врачебной тайной. Поэтому нам нужно еще уточнить ряд юридических, правовых вопросов», - рассказала Сахарова.

По ее словам, в области ведется активная работа над внедрением телемедицинских технологий. «Надеемся, что, если все получится, на следующей неделе уже анонсировать этот вопрос», - сказала Сахарова.

«Это даст возможность врачу проинформировать пациента в режиме телемедицинской консультации в том числе о результатах анализов. Поэтому здесь, конечно, тоже докручиваем ситуацию, чтобы сроки диагностики были максимально сокращены», - отметила Гехт.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Теги
Ирина Гехт
Виктория Сахарова
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