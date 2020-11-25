ФСБ накрыла подпольные оружейные цеха, в том числе и в Челябинской области

Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

В России впервые число умерших за сутки пациентов с ковидом превысило 500

В Челябинской области определились, когда, кому и где будут ставить прививки от ковида

В Челябинской области на 92% сократилось число ожидающих очередь на КТ

В Челябинской области сократилось число ожидающих своей очереди для прохождения обследования на компьютерном томографе (КТ).

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге 25 ноября.

По словам министра, число ожидающих своей очереди для доставки на компьютерную томографию за неделю уменьшилось на 92 процента - с 809 до 64 человек. За последние сутки проведено одна тысяча 395 исследований.

Такое существенное сокращение объясняется несколькими причинами, в том числе уменьшением числа показаний для проведения этого вида обследования.

Кроме того, волонтеры помогают скорой медицинской помощи отвозить пациентов на компьютерную диагностику. Пока число добровольных помощников не велико, но в минздраве надеются, что в ближайшее время их станет больше.

Как уточнила первый замминистра здравоохранения Виктория Сахарова, на сегодня среднее время ожидания скорой для перевозки на КТ составляет 15 часов. Среднее время нахождения пациента на КТ - 40 минут. «Самое максимальное время нахождения скорой медицинской помощи на приёмно-сортировочном пункте мы фиксируем три часа», - отметила Виктория Сахарова.

Юрий Семенов также рассказал, что во всех приемно-сортировочных пунктах пациенты ожидают очереди на КТ в специально оборудованных теплых холлах, в которых установлены кресла или стулья. Лишь в Миассе пришлось обратиться за помощью к военным, которые установили теплую палатку для пациентов, ожидающих своей очереди.