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Штат новой инфекционки в Челябинске практически укомплектован

Общество
Сегодня, 21:47
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

Штат новой инфекционной больницы Челябинска, которая распахнет свои двери для пациентов 12 ноября, практически укомплектован. Руководство назначено.

«Набран штат врачей-инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов. Полностью укомплектован штат средних медицинских работников и младший медицинский персонал», - рассказала первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова на брифинге шестого ноября.

Новый инфекционный центр возглавит Михаил Вербитский, главный врач третьей областной клинической больницы. Новая инфекционка включена в структуру «тройки».

Заместителем главного врача назначена Елена Юрьевна Лебедева, которая много лет руководила отделением инфекционного корпуса ГКБ-8 Челябинска, имеет большой стаж и опыт работы (Вербитский был главврачом ГКБ №8 с 2006 по 2010 годы).

«Они самые первые начали прием пациентов с коронавирусом в этом году. Опыт и знания у нее достаточные, чтобы организовать медицинскую помощь самым тяжелым пациентам с инфекционной патологией. Поэтому здесь не только опыт работы с коронавирусной инфекцией, но и с пациентами с гриппом, клещевым энцефалитом, другими вирусными заболеваниями», - рассказала Виктория Сахарова.

Медицинских работников будут доставлять на служебном транспорте в больницу, которая располагается на выезде из Челябинска в Малой Сосновке. «На ОКБ-3 закуплен транспорт, который будет доставлять медицинский персонал до инфекционного центра», - отметила замминистра.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Теги
Инфекционная больница
Виктория Сахарова
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