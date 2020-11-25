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В четырех поликлиниках Челябинска откроют центры для приема пациентов с ковидом

В четырех медицинских учреждениях Челябинска откроют амбулаторные центры для отдельного приема пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова на брифинге 25 ноября.

По ее словам, в настоящее время в регионе внедряют технологию открытия амбулаторных центров для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Для разведения потоков пациентов внутри действующих поликлиник будут выделены зоны для обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов, полностью выделены приемы и медицинские работники для проведения обследования, осмотра, диагностики и лечения этих пациентов», - пояснила Виктория Сахарова.

Принимать в таких центрах будут пациентов с подозрением на ковид и с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Пилотные проекты будут реализованы на базе четырех медицинских учреждений Челябинска.

Планируется, что такие центры будут открыты в двух областных учреждениях - на базе ОКБ №2 и ОКБ №3 (в одной из двух поликлиник или на базе одного из двух офисов врача общей практики больницы).

Кроме того, два центра появятся в городских поликлиниках. Их выберет главное управление здравоохранения Челябинска.