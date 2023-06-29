Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Калининском районе Челябинска компания «Голос.Девелопмент» за пять лет возведет современный жил
29.06.2023

У нового жилого комплекса на Братьев Кашириных будут свои садик и школа

На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В вузах Челябинской области будут организованы бюджетные места по программам бакалавриата и магис
29.06.2023

В челябинских вузах начнут готовить бакалавров и магистров со знание персидского языка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Тр
29.06.2023

Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более 400 миллионов рублей дополнительно поступит в бюджет Челябинской области с федерального уро
29.06.2023

Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский
29.06.2023

Владимир Богдановский: «Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, обязательно получишь результаты»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
спецоперация на Украине
меры соцподдержки
добровольцы
Добровольческий батальон «Барс»
Законодательное Собрание Челябинской области
Общество
29.06.2023 13:23

Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО

В Челябинской области установлены дополнительные региональные меры социальной поддержки граждан в связи с проведением специальной военной операции. Добровольцы отряда «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО.

Сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора региона.

В Челябинской области граждане, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в связи с участием в специальной военной операции, получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Теперь получателями региональных выплат станут и участники добровольческих отрядов «Барс» – «Боевого Армейского Резерва Страны». Это территориальные формирования подразделений добровольцев-резервистов, которые прошли отбор в военкоматах по месту жительства и заключили с Министерством обороны контракты на несение службы.

Законопроектом предусматривается предоставление единовременной выплаты добровольцам, поступившим в добровольческие отряды с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Численность добровольцев, по предварительным данным, составляет 300 человек. Они воспитывают 100 детей до 18 лет. На реализацию данного законопроекта потребуется 17 миллионов рублей.

Напомним, Челябинская область в июне 2022 года по инициативе губернатора Алексея Текслера одна из первых в стране ввела меры поддержки для мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей. Среди них – различные выплаты, компенсация стоимости установки газового оборудования, компенсация стоимости обучения детей из семей военнослужащих и другие.

В Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участникам СВО и членам их семей. По решению губернатора Алексея Текслера установлены региональные меры социальной поддержки в дополнение к федеральным в связи с проведением специальной военной операции.

Автор: Любовь Юрина
спецоперация на Украине
меры соцподдержки
добровольцы
Добровольческий батальон «Барс»
Законодательное Собрание Челябинской области
Новости по тегу: спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2023

Владимир Путин призвал россиян к единству

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2023

Глава Еткульского района наградил волонтеров за помощь бойцам СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2023

Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске стартовал национальный финал ХХ Российской робототехнической олимпиады. В захватываю
Общество

В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота

28.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28 июня, российские мусульмане отмечают Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-а
Общество

Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам

28.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода Челябинской области на текущей неделе будет неустойчивой и может меняться в считанные часы
Среда обитания

Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь

27.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории национального парка «Таганай» и нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) прекращен
Среда обитания

В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим

27.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин 26 июня поздним вечером (в 22 часа 10 минут по московскому времен
Федерация

Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам

27.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область активнее всех среди субъектов географического Урала наращивает оборот розничн
Экономика

Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли

26.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Калининском районе Челябинска компания «Голос.Девелопмент» за пять лет возведет современный жил
29.06.2023

У нового жилого комплекса на Братьев Кашириных будут свои садик и школа

На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В вузах Челябинской области будут организованы бюджетные места по программам бакалавриата и магис
29.06.2023

В челябинских вузах начнут готовить бакалавров и магистров со знание персидского языка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Тр
29.06.2023

Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более 400 миллионов рублей дополнительно поступит в бюджет Челябинской области с федерального уро
29.06.2023

Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский
29.06.2023

Владимир Богдановский: «Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, обязательно получишь результаты»
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

29.06.2023 13:49

В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону

29.06.2023 13:41

На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени

29.06.2023 13:23

Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО

29.06.2023 13:22

Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край

29.06.2023 13:06

В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни

29.06.2023 12:45

В челябинских вузах начнут готовить бакалавров и магистров со знание персидского языка

29.06.2023 12:35

Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя

29.06.2023 12:24

Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы

29.06.2023 11:51

Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы

29.06.2023 11:46

Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану

29.06.2023 11:38

Владимир Богдановский: «Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, обязательно получишь результаты»

29.06.2023 11:25

«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково

29.06.2023 11:21

ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA

29.06.2023 11:11

В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»

29.06.2023 10:53

В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов

29.06.2023 10:46

В Челябинской области с начала года заключено более двух тысяч соцконтрактов

29.06.2023 10:45

Сладкое должно стать доступным для всех

29.06.2023 10:34

Жителя Нязепетровского района и его питомца покусала бешеная собака

29.06.2023 10:20

На Южный Урал возвращается жара

29.06.2023 10:18

В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7

29.06.2023 10:15

В Челябинской области удвоят количество «Кванториумов» и «ИТ-кубов»

29.06.2023 10:01

В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля

29.06.2023 09:50

В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки

29.06.2023 09:44

Челябинцы из спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали пять наград всероссийских стартов

28.06.2023 22:51

В четверг в Миассе прогремят взрывы, жителей просят сохранять спокойствие

28.06.2023 22:22

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+)

28.06.2023 21:05

Якушев и Текслер обсудили с участниками форума «Утро» молодежные инициативы

28.06.2023 19:17

Жители Аши и других удаленных городов смогут заказывать технику онлайн

28.06.2023 18:37

В четверг в Челябинской области – жарко и дождливо

28.06.2023 17:46

В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов

28.06.2023 17:26

В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте

28.06.2023 16:55

Пастбища рядом с Берлином давно превратились в свалку и зарастают сорняком

28.06.2023 16:52

Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание

28.06.2023 16:13

Вакантный мандат депутата Заксобрания Челябинской области передан Валерию Филиппову

28.06.2023 15:43

В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии

28.06.2023 15:21

Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска

28.06.2023 15:13

Челябинская область получит дополнительно средства на компенсацию расходов жителей на ЖКУ

28.06.2023 14:51

В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром

28.06.2023 14:31

В футбольном турнире памяти Наума Орлова победил театр его имени

28.06.2023 14:03

В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота

28.06.2023 13:12

Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве

28.06.2023 12:37

«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке

28.06.2023 12:22

В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ

28.06.2023 12:08

В Челябинске дело скандалиста Джавадова передано в суд

28.06.2023 11:47

Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

28.06.2023 11:15

Укротители газовой стихии ММК

28.06.2023 11:07

В Челябинске появилось «Колибри», которое поможет молодежи саморазвиваться и созидать

28.06.2023 11:04

Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство

28.06.2023 10:21

Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам

28.06.2023 10:00

Созданные в Челябинске инклюзивные фильмы стали доступны для незрячих всей России

28.06.2023 09:27

В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест

28.06.2023 09:16

В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году

27.06.2023 18:37

В среду в Челябинской области – тепло, местами дожди

27.06.2023 18:27

В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки

27.06.2023 18:05

Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей

27.06.2023 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)

27.06.2023 17:40

В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева

27.06.2023 17:33

Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам

27.06.2023 17:28

В Калининском районе Челябинска снова «поработали» вандалы

27.06.2023 17:21

В Челябинске назначены публичные слушания по вопросу преобразования города

27.06.2023 17:19

В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина

27.06.2023 17:02

Международное ралли «Шелковый путь» впервые достигнет Магнитогорска

27.06.2023 16:32

В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты

27.06.2023 16:24

ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества

27.06.2023 15:54

Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года

27.06.2023 15:28

«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки

27.06.2023 15:28

В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области

27.06.2023 15:21

В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»

27.06.2023 15:14

На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске «вырастут» холм и мраморные скульптуры

27.06.2023 14:56

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя

27.06.2023 14:56

Что учесть при выборе музыки в машину?

27.06.2023 13:49

Экс-замглавы Челябинска занял пост вице-мэра Миасса

27.06.2023 13:23

Жительницу Златоуста признали виновной в убийстве матери сожителя, страдающей деменцией

27.06.2023 13:22

У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца

27.06.2023 12:49

В Челябинске после столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель»

27.06.2023 12:10

На благоустройство Тропы здоровья в Центральном районе Челябинска выделяют почти 12 миллионов

27.06.2023 12:01

Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР

27.06.2023 11:38

Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь

27.06.2023 11:20

В Челябинской области открылась новая форелевая ферма

27.06.2023 11:01

В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева

27.06.2023 10:44

В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим

27.06.2023 10:21

Челябинскую область «захватили» мухи, жители отчаянно просят помощи

27.06.2023 10:15

В Челябинской области растут темпы ввода жилья

27.06.2023 10:04

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Миасса перенесено

27.06.2023 09:50

«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу

27.06.2023 09:24

Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»

27.06.2023 09:14

Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик

27.06.2023 08:59

В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище

27.06.2023 01:37

Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств

27.06.2023 01:10

Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам

26.06.2023 21:43

Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)

26.06.2023 18:45

Во вторник в Челябинской области - прохладно и ветрено, местами дожди

26.06.2023 18:14

По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело

26.06.2023 17:38

Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа

26.06.2023 16:34

Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители

26.06.2023 16:21

Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам

26.06.2023 15:36

Корректировка границ Чебаркульского и Сосновского районов упростила жизнь жителям

26.06.2023 14:26

Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося

26.06.2023 14:11

В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая

26.06.2023 13:59

В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду