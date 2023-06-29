Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО

В Челябинской области установлены дополнительные региональные меры социальной поддержки граждан в связи с проведением специальной военной операции. Добровольцы отряда «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО.

Сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора региона.

В Челябинской области граждане, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в связи с участием в специальной военной операции, получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Теперь получателями региональных выплат станут и участники добровольческих отрядов «Барс» – «Боевого Армейского Резерва Страны». Это территориальные формирования подразделений добровольцев-резервистов, которые прошли отбор в военкоматах по месту жительства и заключили с Министерством обороны контракты на несение службы.

Законопроектом предусматривается предоставление единовременной выплаты добровольцам, поступившим в добровольческие отряды с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Численность добровольцев, по предварительным данным, составляет 300 человек. Они воспитывают 100 детей до 18 лет. На реализацию данного законопроекта потребуется 17 миллионов рублей.

Напомним, Челябинская область в июне 2022 года по инициативе губернатора Алексея Текслера одна из первых в стране ввела меры поддержки для мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей. Среди них – различные выплаты, компенсация стоимости установки газового оборудования, компенсация стоимости обучения детей из семей военнослужащих и другие.

В Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участникам СВО и членам их семей. По решению губернатора Алексея Текслера установлены региональные меры социальной поддержки в дополнение к федеральным в связи с проведением специальной военной операции.