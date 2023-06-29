29.06.2023
В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону
29.06.2023
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
29.06.2023
В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни
29.06.2023
Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя
29.06.2023
Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО
27.06.2023
ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
24.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
15.06.2023
Глава Еткульского района наградил волонтеров за помощь бойцам СВО
13.06.2023
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023