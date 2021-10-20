Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам рассмотрели изменения в главный финансовый документ региона.

«Сегодня, как и в августе, мы рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный закон “Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”, увеличили бюджет по собственным доходам. Еще 780 миллионов рублей поступило из федерального бюджета», - рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания области Юрий Карликанов.

В целом доходы областного бюджета вырастут на 3,9 миллиарда рублей, в том числе за счет собственных налоговых и неналоговых доходов на 3,2 миллиарда рублей и за счет целевых федеральных трансфертов – на 780 миллионов рублей.

По словам вице-спикера Юрия Карликанова, федеральные средства будут направлены на поддержку и развитие социально-экономических сфер в регионе.

«За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 480 миллионов рублей будут направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Более 270 миллионов рублей направят на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ», – перечислил статьи расходов Юрий Карликанов, председательствующий на заседании комитета.

На создание модельных муниципальных библиотек будет направлено 25 миллионов рублей. По 15 миллионов рублей будет направлено на поддержку сельского хозяйства и культуры, четыре миллиона рублей – на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на 2021 год по доходам и расходам составят 225,8 миллиарда рублей. Бюджет остается бездефицитным.

Кроме того, депутаты заслушали информацию о ходе реализации регионального закона «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

По словам Юрия Карликанова на сегодняшний день все муниципалитеты включены в этот процесс. «Есть небольшие замечания, связанные с погодными условиями, с несвоевременным проведением конкурса. Но в целом, мы надеемся, эффект будет очень большой. Люди сами выходили с проектами, которые в основном связаны с благоустройством и повышением качества жизни», - отметил вице-спикер.