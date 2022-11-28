28.11.2022
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
28.11.2022
В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища
27.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 ноября (18+)
26.11.2022
Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
26.11.2022
Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе
26.11.2022
С Кременкулем будет налажено автобусное сообщение
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
Свою работу автобус №131 начнет с первого декабря
28.11.2022
В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища
24.11.2022
В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
27.10.2022
В Челябинске на муниципальном маршруте выявили нелегальных перевозчиков
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022