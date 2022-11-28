Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут

С первого декабря в Челябинской агломерации начнет свою работу новый автобусный маршрут «Поселок Рощино – село Долгодеревенское», который соединит рощинский микрорайон «Светлый» с райцентром Сосновского района.

Автобус №131 будет следовать из «Светлого» через Рощино, птицефабрику, ОАО «Макфа», Долгодеревенское до микрорайона «Учхоз», сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Данный маршрут будет работать ежедневно. Расписание следующее:

отправление из микрорайона «Светлый»: 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, из микрорайона «Учхоз»: 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Стоимость проезда по полному маршруту - 33 рубля при оплате банковской картой, 38 рублей – при оплате наличными.

Стоимость проезда внутри границ сельских поселений, а также по маршруту «Светлый» - Новое поле/ Новое поле - «Учхоз» составляет 25 рублей при оплате банковской картой, 30 рублей – при оплате наличными.

Данный маршрут - второй внутримуниципальный маршрут Сосновского района в Челябинской агломерации (первый - №208 «Полетаево – Долгодеревенское» - запущен 19 сентября текущего года.