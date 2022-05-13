В этом году домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру – с начала 2022-го региональный Роспотребнадзор проконтролировал вывоз 63-х собак и кошек.

В общей сложности в текущем году надзорное ведомство оформило 55 ветеринарных сертификатов, по которым 63 домашних питомца совместно с их владельцами убывали за пределы Российской Федерации с территории Челябинской области (для сравнения, за аналогичный период прошлого года было вывезено 49 животных).

«В Болгарию, Турцию, Израиль, Италию, Чехию, Испанию, Южную Корею, Канаду, Чехию, Грузию, Индию, Таджикистан, Румынию, Австрию отправились 30 кошек и 33 собаки», - сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Во всех случаях ветеринарные инспекторы управления Россельхознадзора провели осмотр животных и изучили весь комплект документов, необходимый для вывоза питомца за рубеж.

Также с помощью специального сканера были считаны микрочипы для их дальнейшей идентификации, так как в соответствии с требованиями Европейского союза наличие микрочипа у домашнего животного теперь является обязательным требованием при въезде в европейские страны.

«Потому при оформлении экспортного ветеринарного сертификата необходимо обязательное предъявление животного сотрудникам управления Россельхознадзора для считывания микрочипа и его идентификации», - пояснила Татьяна Нахтигаль.

Она отметила, что со всеми вопросами по вывозу животных нужно обращаться в отдел пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте по телефону: 8(351) 260-68-26.