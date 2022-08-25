Дополнительно поддержат южноуральцев, проходящих службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»

Жители Челябинской области, проходящие военную службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», получат дополнительную меру социальной поддержки.

Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сегодня, 25 августа, депутаты Законодательного Собрания региона одобрили изменения в закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Согласно принятым поправкам, с первого июля 2022 года в области устанавливается новая мера поддержки. Южноуральцы, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (батальоны формируются в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции), получат единовременную денежную выплату. Ее размер составит 150 тысяч рублей.

Получателями единовременной выплаты будут являться граждане, заключившие контракт с первого июля 2022 года, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и завершившие участие в проведении боевого слаживания батальонов.

«Единовременная выплата жителям региона-добровольцам из батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», принявшим решение после окончания боевого слаживания участвовать в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, окажет им дополнительную весомую поддержку, - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. - Считаем необходимым поддержать представленный губернатором законопроект».

Напомним, в июне 2022 года депутаты Законодательного собрания области приняли закон, устанавливающий региональные меры социальной поддержки участникам спецоперации на Украине в дополнении к федеральным.

Законом предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, волонтерам и отдельным категориям граждан, выполнявшим задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм. Кроме того, предусмотрено предоставление единовременных выплат членам семей указанных граждан в случае их гибели.

На внеочередном заседании в июле депутаты установили еще одну меру поддержки: гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в именных батальонах, формируемых в Челябинской области, для последующего участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Размер выплат составляет две тысячи рублей в сутки. Данная выплата устанавливается за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания.

Выплаты, указанные в законе, производятся из регионального бюджета и дополняют федеральные меры поддержки.