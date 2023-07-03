Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят

Какой будет улица преображенная улица Карла Маркса в Челябинске, где до конца сентября этого года будет проведено благоустройство, показали в городской администрации.

Так, при благоустройстве участка данной улицы от Кировки до Цвиллинга, подрядная организация использует три вида гранитной крупноформатной бесфасочной плитки. Здесь также появятся брусчатка и бордюры из гранита.

«На Карла Маркса установят цилиндрические антипарковочные столбики с прикрепленными сверху деревянными сиденьями, урны из архитектурного бетона. Деревья будут защищены металлическими приствольными решетками», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На участке между улицами Кирова и Цвиллинга, обустроят тротуары шириной не менее трех метров, двухметровый газон с кустарниками (барбарис Тунберга, дерен красный).

Кроме того, здесь установят наружное освещение по центру разделительной полосы.