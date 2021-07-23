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Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк

В Челябинской области дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак – Усть-Багаряк, который ведется с 2018 года по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в 2021-м выполнено уже 70 процентов работ.

Как сообщил управляющий строительными проектами АО «УралАвтодор» Виталий Быцын, до проведения ремонтных работ дорога выглядела весьма плачевно, покрытие было разрушено полностью.

Автодорога Кунашак – Усть-Багаряк соединяет между собой такие населенные пункты, как Кунашак, Арыкова, Маяк, Тахталым, Трудовой, Карино, Усть-Багаряк, находится в непосредственной близости с популярными солеными озерами: Кунтуды, Кунашак и Уелги.

В 2018-м году по нацпроекту БКАД в нормативный вид привели четыре километра дороги. В 2019-м был заключен трехлетний контракт с АО «УралАвтодор».

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, в 2020-м году по поручению главы региона Алексея Текслера был выполнен капитальный ремонт участка дороги Кунашак - Усть-Багаряк протяженностью четыре с половиной километра.

«Эта дорога является важным направлением. Во-первых, она соединяет районный центр - Кунашак - с множеством населенных пунктов. Во-вторых, выводит на трассу к региональным центрам: Екатеринбургу и Челябинску»», - подчеркнул Алексей Нечаев.

Как сообщает пресс-служба регионального миндортраса, в текущем году свежее покрытие уложили с использованием асфальтобетона типа А, укрепили обочины, нанесли разметку с применением стекломикрошариков, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Кроме того, обновили и остановочные пункты: здесь появились остановки, мусорные баки и общественные туалеты. Гарантия на верхний слой покрытия составляет четыре года. Межремонтный срок - 12 лет. В течение указанного периода дорога будет обслуживаться в рамках содержания.

В этом дорожном сезоне капитальный ремонт дороги Кунашак - Усть-Багаряк (с мостом через реку Синара) проходит на участке протяженностью шесть километров вблизи поселка Карино.

В настоящий момент ведутся работы по снятию растительного слоя, уширению земельного полотна (данные работы выполнены на четырех с половиной километрах дороги), устройству основания из щебня (на участке четыре километра), устройству нижнего слоя покрытия (3,8 километра). Также ведется ремонт водопропускных труб.

При укладке верхнего слоя покрытия используется асфальтобетонная смесь типа А, толщина слоя – пять сантиметров. Кроме этого, на отремонтированном участке дороги установят новый остановочный комплекс. Стоимость всех проводимых в 2021-м году работ составляет 170 миллионов рублей.

Параллельно с капитальным ремонтом дорожного полотна, дорожники ремонтируют мост через реку Синара. Здесь запланированы следующие работы: ремонт опор, водоотвода, пролетных строений и сопряжений с насыпью дороги.

Помимо этого, будут проведены работы по укреплению конусов, установлены новые ограждения - барьерное и перильное, уложено асфальтобетонное покрытие.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области отмечают, что капитальный ремонт данной дороги продолжится и в 2022-м году: дорожники выполнят работы еще на четырех с половиной километрах дорожного полотна.

минстрой
Ремонт дорог
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20.07.2021 17:15

В региональном отделении «СР» прокомментировали заявление Романа Никитина о расформировании фракции

20.07.2021 16:58

Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов

20.07.2021 16:08

Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова

20.07.2021 16:05

В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе

20.07.2021 15:51

В среду синоптики обещают Челябинской области жару и не исключают град

20.07.2021 15:45

Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»

20.07.2021 15:18

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля

20.07.2021 15:10

«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов

20.07.2021 14:50

Кома вместо эйфории: в Магнитогорске спасли девочек, отравившихся лекарством

20.07.2021 14:29

В Челябинске состоится показ слезных комедий и сказочной драмы театра «НитьЯ»

20.07.2021 14:24

В Екатеринбурге состоятся два спектакля Театра для души «НитьЯ»

20.07.2021 14:12

Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий