Дорожники в Челябинской области переходят на усиленный режим работы

В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожные службы в Челябинской области переходят на усиленный режим работы.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, предстоящей ночью с 12 на 13 января в отдельных районах области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В ночные часы в горах и низинах столбик термометра опустится до минус 22 градусов, по всей территории прогнозируют минус 12-17 градусов.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра, местами до 14-19 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах возможны метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката, предупреждают в миндортранса области. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

«Дорожные службы переходят на усиленный режим работы», - сообщили в министерстве.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92, можно также отправлять сообщения на номер 8-902-868-50-81 (Вайбер).

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).