Движение на улице Орловской в Челябинске станет односторонним

В Челябинске движение по улице Орловской в Металлургическом районе скоро станет односторонним. Речь идет об участке от улицы 32-й Годовщины Октября до 26-ти Бакинских Комиссаров.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, такая необходимость была выявлена в ходе разработки проекта организации дорожного движения.

«В настоящее время на участке от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров ширина проезжей части не позволяет проехать одновременно двум транспортным средствам», - сообщили в администрации Челябинска.

В мэрии рассказали также, что идею организации одностороннего движения на Орловской поддержали жители Металлургического района и особенно – родители учеников школы №140.

К установке соответствующих знаков на вышеназванном участке улицы подрядчик приступает с 27 марта.