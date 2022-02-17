Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют этим летом

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске, закрытому на масштабную реконструкцию первого мая прошлого года, будет открыто этим летом.

Как отмечают в городской администрации, в эксплуатацию знаковый объект, готовность которого составляет 65 процентов, будет сдан осенью 2022-го года. Работы на путепроводе, реконструируемом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». осуществляются с опережением графика. Подрядчик - АО «Уралмостострой» - уже завершил основные строительно-монтажные работы. Само сооружение возведено, сейчас исполнитель контракта занимается переносом инженерных сетей, монтирует освещение и перильное ограждение, формирует основные подходы.

Ход реконструкции Ленинградского моста сегодня, 17-го февраля, оценила глава Челябинска Наталья Котова.

«Сейчас, когда завершены основные строительные работы, проведен перенос сетей: водовода и ливневой канализации. Решается вопрос по переносу теплотрассы, которая попадает в зону застройки. Основные планы остаются без изменений, весной приступим к асфальтированию, а летом запустим автомобильное и трамвайное движение», - подчеркнула Наталья Котова.

«Уралмостострой» уже осуществил временный вынос инженерных сетей, демонтаж существующего моста и устройство временного пешеходного перехода, возвел новое искусственное сооружение, выполнил омоноличивание балок пролетного строения и монтаж карнизных балок. Также был перенесен памятный знак «Ленинградский мост».

В настоящее время ведутся работы по монтажу перильного и барьерного ограждения на мосту, устройство подпорных стен и подходов к нему, переустройство сетей водоводов, связи, электроснабжения и прокладка ливневой канализации. Также обустраиваются опоры контактной сети и наружного освещения.

«После реконструкции Ленинградский мост станет выше на два с половиной метра и шире на 20 метров, число автомобильных полос увеличится до шести, также будут устроены трамвайные пути. Вдоль дороги появятся широкие тротуары, современное светодиодное освещение. Также запланировано благоустройство памятного монумента и прилегающей территории, включая озеленение. Прогнозируется, что пропускная способность данного участка увеличится до семи тысяч 960-ти автомобилей в часы-пик», - отметил представитель подрядчика Игорь Печенкин.

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До ввода в эксплуатацию и открытия движения осталось выполнить перенос теплотрассы вдоль проспекта Победы - от улицы Болейко до реки Миасс, устройство слоев дорожной одежды на подходах, защитного и асфальтобетонного покрытия на мосту, устройство наружного освещения и контактной сети трамвая, а также новых трамвайных путей от улицы Российской до Болейко.

Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция перекрестка улиц Российской и проспекта Победы, переустройство светофорных объектов, благоустройство и озеленение территории.

СПРАВКА

Городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске был построен и сдан в эксплуатацию в 1953-м году. Срок эксплуатации моста составляет 67 лет. Проект сооружения был разработан в 1950-е годы институтом «Проектстальконструкция» по нормам 1948-го года.

Обследования моста проводились несколько раз: в 1983-м, 1991-м, 2015-м и 2019-м годах. Согласно заключению технического отчета, выполненного ООО «Строительные технологии» в 2019-м году, общее техническое состояние сооружения на момент проведения обследования признано предаварийным. 27-го августа 2020-го года на проект реконструкции моста получено положительное заключение государственной экспертизы.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Уралмостострой» на сумму 998 607,7 тысячи рублей и муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ООО «Стройгрупп контроля и качества» на сумму 9 800,2 тысячи рублей.

Согласно проекту организации строительства, срок реконструкции составляет 27 месяцев, но ввиду социальной значимости Ленинградского моста для челябинцев общий срок работ сокращен до 23-х месяцев (из них 13 месяцев отведено на демонтаж и строительство нового моста, устройство подходов). Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется 20-го сентября 2022-го года.