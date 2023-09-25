Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября

Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до 23 часов 15 октября. Речь об участке от дома №2 до дома №24.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, закрытие движения на данной улице продлено в связи с продолжающейся реконструкцией участка теплотрассы.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.