Двум выпускникам Челябинска вызывали скорую во время ЕГЭ, а троих не допустили из-за температуры
Двум выпускникам Челябинская пришлось вызывать скорую медицинскую помощь в пункты проведения ЕГЭ.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления здравоохранения города, из-за волнения у двух одиннадцатиклассников повысилось артериальное давление.
Медики оказали помощь школьникам на месте. Госпитализация не потребовалась.
Кроме того, в области зарегистрировано три случая, когда участник ЕГЭ не был допущен до экзамена в связи с повышенной температурой.
Напомним, в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса предпринимаются особые санитарно-эпидемиологические меры в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
Каждому участнику измеряется температура перед входом в ППЭ. «При обнаружении повышенной температуры, проводится многоразовая перепроверка. В случае подтверждения, медицинский работник в ППЭ принимает решение о допуске на экзамен», - пояснил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
По его словам, на сегодня в области зарегистрировано три случая недопуска на экзамен из-за повышенной температуры.
«Участник, недопущений на ЕГЭ по медицинским показаниям, будет иметь возможность сдать экзамен в резервные дни 24 и 25 июля или в дополнительный период с 3 по 8 августа», - уточнил Андрей Барабас.
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