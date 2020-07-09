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Двум выпускникам Челябинска вызывали скорую во время ЕГЭ, а троих не допустили из-за температуры

Общество
Вчера, 16:31
Автор: 
Олеся Денисова

Двум выпускникам Челябинская пришлось вызывать скорую медицинскую помощь в пункты проведения ЕГЭ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления здравоохранения города, из-за волнения у двух одиннадцатиклассников повысилось артериальное давление.

Медики оказали помощь школьникам на месте. Госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в области зарегистрировано три случая, когда участник ЕГЭ не был допущен до экзамена в связи с повышенной температурой.

Напомним, в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса предпринимаются особые санитарно-эпидемиологические меры в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Каждому участнику измеряется температура перед входом в ППЭ. «При обнаружении повышенной температуры, проводится многоразовая перепроверка. В случае подтверждения, медицинский работник в ППЭ принимает решение о допуске на экзамен», - пояснил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

По его словам, на сегодня в области зарегистрировано три случая недопуска на экзамен из-за повышенной температуры.

«Участник, недопущений на ЕГЭ по медицинским показаниям, будет иметь возможность сдать экзамен в резервные дни 24 и 25 июля или в дополнительный период с 3 по 8 августа», - уточнил Андрей Барабас.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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