«Единая Россия» эвакуировала из Херсонской области учительницу и ее маломобильную маму

Участники гуманитарной миссии «Единой России» помогают жителям левобережной территории Херсонской области выехать в другие регионы Российской Федерации. Накануне добровольцы эвакуировали из Скадовского района в Джанкой учительницу вместе с пожилой маломобильной матерью.

"Как и прежде гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области работает сразу по нескольким направлениям. Развозим продукты и лекарства, консультируем жителей по вопросам получения социальных выплат, решаем вопросы херсонцев, которые сейчас живут в пунктах временного размещения. Одной из важных составляющих работы является эвакуация жителей. Ежедневно к нам обращаются люди с просьбами помочь добраться до Крыма, в основном пишут те, кому нужно перевезти маломобильных или пожилых родственников. Стараемся оперативно отрабатывать такие просьбы, в том числе и при содействии МЧС России, служб скорой помощи. Будем помогать в перемещении до тех пор, пока это будет необходимо, - говорит руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

На этот раз добровольцы помогли переехать двум жительницам Скадовского района – учительнице Наталье и ее пожилой маме Любови Антоновне. Самостоятельно выехать из области женщины не могли, поэтому они обратились в «Единую Россию».

"Здоровье уже не то, да и добираться не на чем. К тому же нам нужно было перевезти много вещей и домашних животных. Долго думали, как быть, решили обратиться к волонтерам. Ребята быстро все организовали. На помощь приехала целая команда - все перенесли в автобус и с комфортом доставили в Джанкой. Спасибо большое, - поделилась эвакуированная жительница Любовь Антоновна.

Напомним, от Челябинской области в гуманитарной миссии «Единой России» принимает участие руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии, депутат ЗСО Денис Моисеев.