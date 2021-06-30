Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

Автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляшову лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности», которые вызывают такое негодование среди водителей. Они хотели, чтобы чиновник понял, в какие условия в связи с нововведением поставлены водители, насколько небезопасно стало ездить на данном участке дороги. Вызов не был принят.

Как сообщили в администрации Челябинска, сейчас в этой поездке нет никакого смысла: реконструкция Комсомольского проспекта еще не закончена, дорожная разметка не нанесена. Когда все работы будут закончены, чиновник готов сесть за руль.

А что же делать сейчас обычным горожанам, которые каждый день ездят по Комсомольскому проспекту? Им каждый день приходится объезжать эти «островки безопасности», которые мешают движению и создают аварийные ситуации. Официально серьезных аварий с человеческими жертвами, слава богу, пока не было, но машины там бьются об эти островки безопасности ежедневно.

«Едешь прямо, и тут резко перед тобой этот островок, дорога резко сужается, а «уходить» некуда. Справа ряд идет своим потоком. Пусть чиновник сейчас сядет за руль и проедет по Комсомольскому, что слабо?», - спрашивает водитель Александр.

«Все закатали в асфальт, а разметку не сделали. Поэтому все едут толпой, а потом вдруг раз и дорога сужается до двух полос. Это же идиотизм. Ладно, где еще три полосы на дороге остаются. Но в любом случае это неправильно. Если они хотят применить мировой опыт, то там совсем не так все делается. Я не понимаю, как вообще ума хватило у проектировщиков принять такую схему для Комсомольского проспекта. Они еще ссылаются на то, что в советское время, когда Комсомольский проспект открыли, там была разделительная полоса — газон. И говорят: «Раньше же так было». А мало ли что было. Раньше вообще по Кирова лошади ездили и что?», - говорит челябинец Сергей Шумаков.

Неплохо бы чиновникам Челябинска вспомнить и дорожные ГОСТы. При интенсивности движения транспортных средств не менее 400 единиц в час на одну полосу проезжей части на наземных пешеходных переходах они устраивают островки безопасности, которые размещают на проезжей части или разделительной полосе, при этом расстояние между краем проезжей части и границей островка должно быть не семи менее метров.

Вот уже здесь доказательство того, что арифметика у чиновников Челябинска явно хромает. По их данным, среднесуточная пропускная способность Комсомольского проспекта всего 21600 транспортных средств. Это 900 машин на четыре полосы или 225 на одну полосу. Сразу вопрос – кому нужны были эти «островки» безопасности?

Напомним, ранее челябинский политолог Александр Подопригора писал, что «островки безопасности» - это остроумная коррупционная инновация чиновников мэрии, позволившая им провести весьма дорогостоящие работы (почти 200 миллионов рублей) вообще без проекта, замаскировав реконструкцию под ремонт.

Директор консалтинговой компании «КЭМП», известный эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич также сообщил, что в проекте ремонта Комсомольского проспекта «островки безопасности» не были предусмотрены.