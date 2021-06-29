Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

Споры вокруг реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске по поводу появления там так называемых «островков безопасности» не утихают, а градус недовольства водителей продолжает расти. После почти трехнедельного молчания «дорожные» чиновники города наконец-то взяли на себя смелость, чтобы сегодня, 29 июня, рассказать журналистам на онлайн-брифинге, во что по их замыслу должна превратиться одна из главных улиц северо-запада.

Как заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, все работы ведутся согласно утвержденной комплексной схеме развития улично-дорожной сети и направлены исключительно на благо водителей и пешеходов. «Островки безопасности», которые мешают водителям, двигающимся прямо по левому ряду и из-за которых они должны перестраиваться вправо из-за сужения проезжей части, никого не должны смущать, считает он.

«Там, где нужно будет отклониться от прямой дороги, мы сделали максимально плавный переход. Автомобилист, если встанет в центральную полосу, сможет ехать спокойно, не перестраиваясь. За счет того, что сокращены боковые интервалы, снижается скорость, плотность потока увеличивается, хаотичность перестроения исключается. Водителям будет понятно, как ездить, после нанесения разметки. И тогда их поведение будет предсказуемым на дороге», - сказал Максим Куляшов.

Также чиновники отметили, что ожидали, что появление «островков безопасности» вызовет большой общественный резонанс.

«Мы ожидали этого, но не думали, что будет такой негатив. С появлением островков мы еще хотим исключить развороты на перекрестках, чтобы налево водители поворачивали перед островками безопасности. Следующий этап – это разделение транспортных и пассажирских потоков. Мы за поэтапное разделение, чтобы у водителей была возможность по очереди пропускать пешеходов. А пешеходы чтобы переходили часть дороги и оставались на островке безопасности, а потом шли дальше», - добавила начальник отдела безопасности комитета дорожного хозяйства комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ксения Кондатова.

Но это еще далеко не все сюрпризы, которые ждут водителей Челябинска. В планах появление на Комсомольском проспекте велополос и выделенных полос для общественного транспорта.

«Мы работаем по утверждённой схеме. Она предусматривает обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Это связано с минимизацией выезда машин на выделенные полосы. По решению о реконструкции Комсомольского проспекта было получено заключение специалистов ЮурГУ, были проведены совещания с проектировщиками, со СМЭУ ГИБДД и подрядными организациями. Предусмотрены велодорожки и велополоса. На Комсомольском проспекте велодорожки на 70% протяженности к будут располагаться на проезжей части, на 30% на тротуарах. Ее мы планируем отделить двойной линией от выделенной полосы для общественного транспорта. Таким образом одна полоса будет для общественного транспорта, вторая для велосипедистов, а оставшая проезжая часть для автомобилистов», - сказал Максим Куляшов.

А вот и арифметика дорожных чиновников». Для общественного транспорта ширина полосы составит 3,75 метра, для машин - 3,25 метра, для велосипедистов 0,7 метра. По данным чиновников, среднесуточная пропускная способность Комсомольского проспекта всего 21600 транспортных средств. Правда, эти расчеты были сделаны в 2018 году.

«В рамках транспортной реформы говорить об интенсивности движения некорректно. Речь идет о том, чтобы большее количество людей пересело на общественный транспорт. Это мы и подразумеваем, создавая выделенные полосы, платные парковки и регулируя движения. Главное, чтобы пропускная способность общественного транспорта стала больше. Расширять Комсомольский проспект можно до бесконечности. То, что мы сделали, – это первая ласточка. Главное, чтобы люди пересели на общественный транспорт», - добавил Максим Куляшов.

По сути, все, что хотят оставить чиновники водителям, – движение по двум полосам в одну сторону. Учитывая, что в час пик при прежней нагрузке Комсомольский проспект всегда стоит в пробках, что будет после реализации такого дорожного ноу-хау, никто не знает. А что будет зимой? Учитывая, как чистятся наши дороги, не получится ли так, что все выделенные полосы будут завалены снегом, общественный транспорт начнет ездить по полосам, предназначенным для автомобилистов, и северо-запад просто окажется отрезан от других районов города и просто встанет в гигантских пробках?

Вряд ли информация, прозвучавшая на брифинге, убедит водителей, что перемены на Комсомольском проспекте для их же блага. Они считают, что островки безопасности мешают движению и создают аварийные ситуации. Накануне брифинга директор консалтинговой компании «КЭМП», известный эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич заявлял, что в проекте реконструкции Комсомольского проспекта «островки безопасности» не были предусмотрены. Однако на брифинге разъяснений по этому поводу не прозвучало. На предложение агентства «Урал-пресс-информ» проехать за рулем лично в темное время суток по Комсомольскому проспекту дорожные чиновники тоже не ответили