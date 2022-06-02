Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

Жители Челябинска смогут покупать единые проездные билеты на все виды общественного транспорта сроком действия от месяца до полугода. А в ближайшей перспективе – на год, как в Москве. Причем карты будут не только пластиковые, но и виртуальные.

Об этом заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал сегодня, второго июня, на пресс-конференции в «Гранада-пресс».

Как сказал чиновник, расчетами за билеты займется специальная компания — оператор автоматизированной системы оплаты проезда. Сейчас как раз идет поиск такой организации.

«Действие оператора будет распространено на Челябинск и агломерацию. Это будет единый проездной, такая система действует в Москве. Пересадки с одного вида транспорта на другой бесплатные. Я сам, когда там жил, купил единый проездной на все виды транспорта на год. Он стоил 19 тысяч рублей. И я заметил, что стал больше пользоваться именно общественным транспортом, а машину личную оставлять на парковке», - сказал Александр Егоров.

При этом чиновник сказал, что в будущем пластиковые проездные можно будет не покупать. Будет запущено мобильное приложение, в котором можно будет оформить виртуальную карту и расплачиваться за поездки при помощи QR-кода.