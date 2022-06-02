02.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье июня
02.06.2022
В Челябинской области повысили размеры детских пособий
02.06.2022
В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки
02.06.2022
Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве
02.06.2022
В ЧОКБ назвали лучших наставников
02.06.2022
Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина
Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022