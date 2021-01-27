Экокисти в Магнитогорске помогают в реабилитации детей с ДЦП

Экокисти - уникальное оборудование, работающее в Центре восстановительной медицины и реабилитации Магнитогорска (Челябинская область), - существенно помогают в реабилитации детей с нарушения двигательной активности и ДЦП
У некоторых малышей, которые не могли делать обычные бытовые вещи в силу заболевания, после нескольких сеансов с экокистью отмечаются ощутимые улучшения.
«Подобная технология позволяет с помощью электроэнцефалограммы считывать нервные импульсы, побуждающие человека к движению. В результате пациент, лишенный подвижности после травмы или вследствие врожденного заболевания, начинает двигать рукой с помощью мотора экзоскелета», - рассказали в минздраве механизм работы экокисти.
Уникальное оборудование в центре Магнитогорска работает по программе Министерства здравоохранения Челябинской области.
С начала года количество детей, получающих реабилитацию с помощью экзокисти увеличилось в 1,5 раза. Положительную динамику наблюдают все участники процесса.