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Экокисти в Магнитогорске помогают в реабилитации детей с ДЦП

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Экокисти в Магнитогорске помогают в реабилитации детей с ДЦП

Экокисти - уникальное оборудование, работающее в Центре восстановительной медицины и реабилитации Магнитогорска (Челябинская область), - существенно помогают в реабилитации детей с нарушения двигательной активности и ДЦП

У некоторых малышей, которые не могли делать обычные бытовые вещи в силу заболевания, после нескольких сеансов с экокистью отмечаются ощутимые улучшения.

«Подобная технология позволяет с помощью электроэнцефалограммы считывать нервные импульсы, побуждающие человека к движению. В результате пациент, лишенный подвижности после травмы или вследствие врожденного заболевания, начинает двигать рукой с помощью мотора экзоскелета», - рассказали в минздраве механизм работы экокисти.

Уникальное оборудование в центре Магнитогорска работает по программе Министерства здравоохранения Челябинской области.

С начала года количество детей, получающих реабилитацию с помощью экзокисти увеличилось в 1,5 раза. Положительную динамику наблюдают все участники процесса.