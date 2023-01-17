Электронного философа-консультанта «Сократ-2024» разработают в ЮУрГГПУ

Грант на изучение смысловые ориентации молодежи получили ученые Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск). Результатом исследования практической плоскости должен стать электронный философ-консультант «Сократ», способный помочь юношам и девушкам наладить отношения с обществом.

Исследование будут проводить сотрудники кафедры философии и культурологии факультета психологии под руководством профессора Сергея Борисова, а тема проекта - «Ценностно-смысловое измерение субъектности современной молодежи: возможности и угрозы цифрового общества».

Российский научный фонд выступил заказчиком, увидев в проекте южноуральских ученых шаг к ответам на глобальные вызовы для российского общества, одно из решений с учетом взаимодействия человека, природы, технологий и социальных институтов.

В рамках южноуральского проекта в 2023 – 2024 годах к комплексному исследованию современной молодежи будут привлечены философы, культурологи, лингвисты, социологи и психологи.

«Систематизированный исследовательский материал будет представлен в виде методических и научно-консультационных рекомендаций для социальных, образовательных и коммуникативных практик работы с молодежью. Прикладным результатом проекта будет создание диалоговой программы «Сократ-2024». Этот электронный философ-консультант будет оказывать помощь молодежи в работе с мировоззренческими и психологическими проблемами для успешной самореализации в жизни», - рассказали в ЮУрГГПУ.