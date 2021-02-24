Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

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Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев

Энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение более 60-ти процентов жителей Челябинской области, пострадавших из-за стихии.

Ликвидация последствий непогоды в регионе продолжается. В ремонтных работах на текущий час задействовано 111 аварийно-восстановительных бригад филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» общей численностью 344 человека, оснащенных 130 единицами спецтехники.

В Челябинскую область также прибыли 15 аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании - «Россети Урал» - «Екатеринбург», Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС» в составе 80 человек, оснащенных 22 единицами спецтехники и резервными источниками электроснабжения.

Специалисты будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты региона.

На 16 часов аварийно-восстановительные работы продолжаются на электросетевых объектах, осуществляющих электроснабжение 95 населенных пунктов в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском районах Челябинской области. Энергетики вернули свет в дома жителей 31-го населенного пункта.

Пресс-служба ОАО «МРСК Урала» сообщает, что восстановление электроснабжения до сих пор осложнено неблагоприятными погодными условиями. Для решения проблемы энергетики активно взаимодействуют с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывают максимальное содействие энергетиками по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону: 8-912-2901-220.