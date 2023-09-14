«Энергия атома»: чемпионат по АТОМболу собрал в Озерске дошколят семи атомградов России

В Озерске (Челябинская область) в рамках проекта «Школа Росатома» состоялся большой спортивный чемпионат по АТОМболу «Энергия атома».

Участниками финального отраслевого состязания стали команды дошколят из семи атомградов страны: Озерска, Заречного, Зеленогорска, Лесного, Нововоронежа, Новоуральска, Соснового Бора и Трехгорного. Принимающей стороной Озерск оказался неслучайно: именно проект педагогов местного детского сада №55 был признан лучшим на конкурсе «Школы Росатома» и удостоен грантовой поддержки для проведения столь знакового события.

«На три дня Озерск стал местом сосредоточения самой сильной и мощной энергии – детской, которая сопоставима с энергией атома, – отметила эксперт инновационной сети образовательных организаций проекта «Школа Росатома» Елена Непомнящая. – Не зря мы так и назвали наш чемпионат – «Энергия атома». В события оказались вовлечены абсолютно все: дети, родители, педагоги. Что впечатлило – с самого первого шага, как мы ступили на озерскую землю, почувствовали: детей здесь ждали. Классная подготовка, соревновательная и досуговая программы, родители сразу же включились в виртуальную историю, описывая свои эмоции в соцсетях. Атмосфера праздника «инфицировала» каждого. Огромное спасибо организаторам – Госкорпорации «Росатом» и таким предприятиям-гигантам, как «Маяк», за поддержку нашего проекта – именно подобные события наполняют детство девчонок и мальчишек, делая его действительно ярким и счастливым».

Как отмечает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк», АТОМбол – аналог пионербола с двумя мячами. Атомные матчи ребятни шли два дня. На спортплощадке и в рядах болельщиков было жарко. В итоге почетную «бронзу» увез Заречный, «серебро» забрал Зеленогорск, «золото» осталось в Озерске – в финальных играх честь города отстаивала команда детского сада №53.

Но не спортом единым жил все эти дни атомный детский сад, который гостеприимно принял у себя санаторий «Маяка». В рамках чемпионата на площадке Дворца творчества детей и молодежи развернулся настоящий космодром, где детвора строила космические корабли, наполняла их своей жизнерадостной энергией и запускала на планеты Солнечной системы. Например, Озерск летал на Венеру. Роль космических туристов с удовольствием сыграли родители дошколят. А еще ребятня ходила на спектакли в театр кукол, в Детском эколого-биологическом центре познакомилась с питомцами контактного зоопарка, хвостатыми артистами цирка, побывала в ботаническом саду.

«Незабываемые впечатления, - поделилась представитель команды Соснового Бора (Ленинградская область) Мария Иванова. - Ради участия мы проехали полстраны на поезде, сменили два часовых пояса. И у нас, и у наших детишек воспоминания об Озерске останутся на всю жизнь!».