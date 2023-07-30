30.07.2023
Первый замглавы Ашинского района приговорен к восьми с половиной годам колонии за взятки
30.07.2023
Два человека пострадали в ДТП под Миассом на трассе М-5
29.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)
29.07.2023
Патент на безошибочную жизнь
28.07.2023
Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу
28.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)
Епархия: Информация о рухнувшей колокольне кафедрального собора в Челябинске недостоверна
27.07.2023
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В пятницу у православных – день явления Казанской иконы Божией Матери
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023