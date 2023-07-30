Епархия: Информация о рухнувшей колокольне кафедрального собора в Челябинске недостоверна

Сегодня в социальных сетях в одном из миасских пабликов появилась информация о рухнувшей в Челябинске колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора. Челябинская епархия заверяет, что распространяемая информация ничего общего с действительностью не имеет.

«В сообществе «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте» сегодня была распространена заведомо ложная информация о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска», - сообщили в епархии.

Авторы поста утверждают, что в Свято-Симеоновской церкви после разрушительной бури повреждена крыша.

По данным митрополии, администратор сообщества выдает желаемое за действительность. «В качестве «сенсационного» повода для своего поста он взял информацию 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», - пояснили в епархии.

Пресс-служба Челябинской епархии заверяет, что в настоящий момент крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии.

Сегодня в главном храме Челябинской епархии прошла утренняя Литургия, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По доброй традиции на воскресной службе собралось много прихожан.