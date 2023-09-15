Еще одна авиакомпания будет летать из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Уральские авиалинии» допуск на выполнение прямых рейсов из Челябинска в приморский курорт Китая - Санья. Соответствующий приказ Росавиации опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, авиакомпания «Уральские авиалинии» один раз в неделю выполнять международный рейс по маршруту Челябинск – Санья.

Санья - крупный город провинции Хайнань, расположенный на самом юге одноименного острова. Благодаря мягкому климату является популярным направлением среди туристов.

С трех сторон город окружен живописными возвышенностями, а с четвертой омывается Южно-Китайским морем.

Кроме того, «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты в Санью регулярностью один раз в неделю еще из 11 российских городов: Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Самары, Тюмени, Уфы и Хабаровска.

В мае Росавиация выдало разрешение авиакомпании Red Wings на выполнение полетов по маршруту Челябинск – Санья (КНР).

Напомним, в марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь договорились о расширении сотрудничества. Глава региона высказал предложение по организации прямых перелетов из Челябинска в Китай. «Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», - констатировал губернатор и поручил своим заместителям проработать все обозначенные в ходе встречи договоренности.