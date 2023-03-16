Из Челябинска в Китай могут появиться прямые авиарейсы, организовать которые сегодня, 16 марта, предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Свое предложение о прямых перелетах из столицы Южного Урала в Поднебесную глава региона озвучил на встрече в областном правительстве, участие в которой принял генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

«Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», - сказал Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, участники встречи договорились о расширении сотрудничества по разным направлениям и обсудили конкретные проекты взаимодействия в сфере экономики, образования, культурного обмена.

Как отметил Алексей Текслер, в 2022 году взаимный внешнеторговый оборот Челябинской области с Китайской Народной Республикой вырос более чем на 70 процентов. Регион экспортирует в КНР медь, древесину, готовые пищевые продукты, покупает транспортные средства, продукцию электронной промышленности.

В числе успешных совместных промышленных проектов Южного Урала и Поднебесной - реализация Магнитогорским металлургическим комбинатом с участием компании «Синостил» строительства аглофабрики и находящееся в процессе реализации возведение комплекса коксовой батареи.

Глава региона добавил, что активно развиваются и гуманитарные связи Челябинской области и Китая. На территории Южного Урала сейчас находятся более полутора тысяч граждан КНР, из них 435 учатся в вузах Челябинской области.

Заключено более 80 соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами КНР, на базе вузов проходят международные форумы, конференции и конкурсы с участием китайских студентов. В десяти школах региона изучают китайский язык свыше полутора тысяч школьников.

«Учитывая такой интерес, мы готовы совместно с генеральным консульством организовывать мероприятия, посвященные китайской литературе, истории, языку и культуре Китая», - сказал Алексей Текслер.

Цуй Шаочунь, в свою очередь, выразил готовность оказать поддержку в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. Он предложил сформировать делегацию от Челябинской области для участия в крупной торговой многоотраслевой выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне.

Также генконсул добавил, что Сычуанский университет в Чэнду готов принимать студентов из Челябинской области.

«Здесь есть все специальности и возможность обучаться бесплатно, а для аспирантов и докторов предусмотрена стипендия», - добавил генеральный консул.

В рамках развития культурного обмена Цуй Шаочунь сообщил о намерении китайской стороны организовать в Челябинске фотовыставку, посвященную современному Китаю.