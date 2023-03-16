16.03.2023
Скоков: Необходимо защитить людей и разработать новые стратегии борьбы c IT – преступниками
16.03.2023
Челябинцев приглашают на фестиваль адаптивных единоборств
16.03.2023
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
16.03.2023
Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия
16.03.2023
Южноуральские студотрядовцы вернулись со стройки из Северска
16.03.2023
В Челябинске за взятку арестован и отправлен в СИЗО высокопоставленный налоговик
Из Челябинска в Китай могут появиться прямые авиарейсы
11.03.2023
Текслер - главам: Второй раз предупреждать не стану - полетят головы
10.03.2023
В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров
08.03.2023
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 марта.
23.02.2023
В Челябинске почтили память павших героев Отечества
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023