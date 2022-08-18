Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют

Проблемный фонтан в парке культуры и отдыха Калининского района Челябинска, на плачевное состояние которого горожане пожаловались мэру Наталье Котовой в соцсети в июне текущего года, законсервируют в ближайшее время - до проведения капитальной реконструкции.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в районной администрации, отметив, что капитальная реконструкция фонтана в соответствии с действующими нормами и правилами будет проведена в рамках второго этапа благоустройства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» (в настоящее время в парке Калининского района реализуют первый этап).

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Оказалось, что в этом году фонтан не работал по вине вандалов – в апреле 2022-го года неизвестные лица похитили насосы, и работа объекта была приостановлена.

«Стоимость реконструкции фонтана составляет около полутора миллионов рублей», - заявили в администрации Калининского района, подчеркнув, что в этом году восстанавливать сооружение нецелесообразно, ведь уже в следующем году его приведут в порядок по программе «Формирование современной городской среды».