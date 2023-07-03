«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах

В Челябинске в пятницу, 30 июня, состоялось заседание Координационного совета по укреплению здоровья местных жителей.

Рассматривались три вопроса: организация работы по формированию здорового образа жизни среди подростков, реализация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, и корпоративные программы укрепления здоровья работников. Последнее – личное дело и ответственность Челябинского областного центра по общественному здоровью и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП). Работа по этому направлению ведется ежедневно, и на сегодняшний день в Челябинской области разработано и реализуется 312 корпоративных программ, то есть 312 работодателей из бюджетной и внебюджетной сферы создали своего рода алгоритм по заботе и улучшению жизни своих сотрудников.

«В Челябинске пока не написано ни одной программы. Но горячая пора в этом деле начнется в середине августа, когда большинство руководителей выйдут из отпусков. Наша задача – научить их писать грамотные и эффективные программы. Для этого мы проведем десятки семинаров, если нужно будет, поговорим с каждым руководителем. По сути, наш центр окажет самую полную методическую помощь. Мы рассчитываем, что к концу сентября программы будут написаны», – рассказала заместитель главного врача ЧОЦОЗ МП Ольга Яворская.

Она отметила, что без серьезного анализа состояния здоровья работников начинать работу бессмысленно. Горожане должны пройти диспансеризацию, и медицинские учреждения поделятся результатами базовых анализов и обследований с работодателями.

«Мы понимаем, что для руководителей это новое направление, они не медики и не понимают, как расставить приоритеты. Но я гарантирую помощь от нашего центра», – добавила Ольга Яворская.

Напомним, большая государственная цель этих программ, которые пишутся сейчас по всей стране, - сделать так, чтобы к 2030 году люди могли доживать до 80 лет, причем 67% из них – жили активной полноценной жизнью.

Рациональное питание, вакцинация, повышение физической активности, различные мероприятия по отказу от алкоголя и табака – вот то, что составляет саму суть корпоративных программ укрепления здоровья.