ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Происшествия
Сегодня, 14:25
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, одиннадцатого декабря, в Магнитогорске (Челябинская область) задержали бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева. Его увезли на допрос в Следственный комитет.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник, приближенный к ситуации. По предварительной информации Евгений Тефтелев подозревается в превышении должностных полномочий.

ФСБ по Челябинской области официально эту информацию пока не комментирует.

С октября 2009 года по декабрь 2014 года Евгений Тефтелев трудился главой Магнитогорска, а до этого возглавлял министерство имущества и природных ресурсов области и работал на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе.

23 декабря 2014 он стал главой Челябинска. Он отработал в этой должности четыре года. 20 ноября 2018 года Евгений Тефтелев добровольно покинул пост главы Челябинского городского округа.

27 ноября 2018 года Евгений Тефтелев приступил к обязанностям заместителя губернатора Челябинской области. Он курировал работу министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства.

26 апреля  2019 года Евгений Тефтелев отправлен в отставку. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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