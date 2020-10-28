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Экс-главу Челябинска Тефтелева отправили в колонию строгого режима

Происшествия
Сегодня, 11:03
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 28 октября, вынесен приговор бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву за получение взятки в размере двух с половиной миллионов рублей. Ближайшие три года он проведет в колонии строго режима.

Евгений Тефтелев осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

«Центральным районным судом виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37 500 000 рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также взяточник Тефтелев лишен медалей за заслуги перед Отечеством первой и второй степени.
Он был взят под стражу в зале суда.

Напомним, что государственный обвинитель настаивал на том, что Тефтелева нужно посадить на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок десять лет.

Ранее в суде Тефтелев дал показания против бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.  Его юристы уже готовят иск о защите чести и достоинства.

Кроме того, экс-глава Челябинске ранее давал показания на действующего мэра города Наталью Котову и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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